Raser mod tv-gigant

Red Bull er rasende på Sky Sports, efter tv-giganten har brugt et klip af Max Verstappen, der kører galt i en reklame til at ønske glædelig jul

Formel 1 blev i går afgjort på dramatisk vis, da hollandske Max Verstappen på sidste omgang overhalede Lewis Hamilton og dermed sikrede sig mesterskabet.

Der har været masser dramatik gennem hele sæsonen, hvor især de to rivaler, Verstappen og Hamilton, har stået for en stor del af det.

Før søndagens finale var der igen ballade. Lewis Hamilton var dog ikke indblandet denne gang, men derimod var den britiske tv-gigant Sky Sports kommet i vælten.

Det britiske medie havde nemlig fået temperamentet i kog hos Red Bull-teamet, efter de lancerede en reklame, der skulle indikere, at jule-sæsonen var kommet. I reklamen brugte de Verstappens uheld i Silverstone-ringen, som videoklip.

Verstappen endte på hospitalet som følge af det voldsomme uheld og kunne se Hamilton løbe med sejren.

Overfor De Telegraaf beskriver en talsmand fra Red Bull reklamen som usmagelig.

- Vi er dybt skuffede over, at der bruges billeder af et uheld, hvor nogen havnede på hospitalet. Det er usmageligt og vi håber, at det bliver fjernet snarest.

Ifølge det hollandske medie har Sky sports nu oplyst Red Bull om, at reklamen er blevet fjernet.

Efter det voldsomme uheld i Silverstone-ringen kritiserede Max Verstappen også Lewis Hamilton for at juble over sin sejr.

- At fejre sejren mens jeg stadig er på hospitalet er respektløst og usportsligt, skrev hollænderen i et Instagram-opslag senere på dagen.

