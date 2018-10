Raser over uforståelig straf: - Viser hvor dårligt Formel 1 er

Den tidligere Formel 1-verdensmester Fernando Alonso forstår ikke, at han blev straffet efter søndagens grandprix, når Lance Stroll har indrømmet at være skyld i fejlen

Fernando Alonso er rasende efter søndagens japanske Formel 1-grandprix.

Han blev en skuffende nummer 14, men undervejs måtte han også acceptere en straf på fem sekunder for at have draget fordel af at køre uden for banen, ligesom han efterfølgende blev tildelt et enkelt straf-point, og det forstår han ikke.

Den strafbare handling kom nemlig efter en episode, hvor Lance Stroll skubbede ham ud i en nedbremsning i omgangens sidste chikane tidligt i løbet, og Stroll har endda efterfølgende undskyldt episoden.

- Når køreren undskylder, er det svært at forstå beslutningen om straf til mig. Men det viser, hvor dårligt Formel 1 er, siger 37-årige Alonso ifølge motorsport.com.

Spanieren bliver herefter spurgt til, hvor det viser sig, hvor dårligt Formel 1 er.

- I beslutningerne. I tilfældighederne. Og i den manglende kontinuitet, lyder det.

Artiklen fortsætter under billederne

Fernando Alonso var i bedre humør, da han for en måned siden skulle på besøg hos dommerne efter en episode på Monza. Foto: Jan Sommer

Fernando Alonso i McLaren-raceren, der i denne sæson er orange. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

- Du bremser på ydersiden i det sidste sving, og så er der en enkelt fyr, der ikke ser dig. Så kommer han og undskylder, efter du er røget i gruset, og du får selv straffen. Det er en skam, siger Alonso, der ikke skyder på Lance Stroll, som selv fik to strafpoint.

- Han så mig ikke. Hvis han ser dig og skubber dig ud i græsset, så er det noget andet, men det var bare et uheld i en løbssituation, siger Alonso.

- Det ændrer ikke meget, for i stedet for at blive nummer 14, så var jeg måske blevet nummer 12, men det er den måde, det sker på, siger Alonso.

Fernando Alonso vandt Formel 1-verdensmesterskabet i både 2005 og 2006, men ligger i øjeblikket kun nummer 10 samlet og har nu gang i sin sidste sæson i sporten.

Stort Alonso-interview - her taler han om fremtiden



Ikoniske Suzuka: Død, drama og verdensmesterskaber

Kevins F1-fremtid sikret til 2020: Få ALLE detaljerne

Debriefing fra Sochi: Detaljen Haas-bossen tier om

Se også: F1-giganter truer med exit: Lad dem bare smutte!