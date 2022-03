Reagerer efter fyring: - Jeg er meget skuffet

Den kontroversielle Nikita Mazepin har ikke tænkt sig at forlade Formel 1 uden at smække lidt med døren

Han er ærgerlig, skuffet og også en lille smule vred.

Den russiske racerkører Nikita Mazepin er nemlig færdig i Formel 1, efter Haas-teamet lørdag besluttede at fyre ham. Det sker som konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine.

- Kære fans og følgere. Jeg er meget skuffet over at høre, at min Formel 1-kontrakt er blevet ophævet, indleder han et opslag på sine sociale medier.

Han skriver videre, at han forstår de besværligheder, Haas er blevet ramt af, men kommer også med kritik.

Mazepin mener blandt andet, at Haas fuldstændig har ignoreret Det Internationale Motorsportsforbunds (FIA) udmelding om at lade russere køre videre under neutralt flag.

Haas-teamet har samtidig besluttet at afbryde sponsorsamarbejdet med det russiske selskab Uralkali. Det er delvist ejet af Nikita Mazepins far, Dmitry Mazepin. Han har stærke bånd til Putin, som du kan læse meget mere om lige her.

- Som resten af Formel 1-fælleskabet er teamet chokeret og triste over invasionen af Ukraine og ønsker en hurtig og fredelig afslutning på konflikten, skriver Haas i meddelelsen.

Onsdag morgen - før Ruslands invasion - var alt ved det gamle hos Haas, og bilen lignende stadig det russiske flag. Nu er Mazepin fortid. Foto: Jan Sommer

Der er foreløbigt ingen officielle meldinger om, hvem der skal afløse russeren på teamet som Mick Schumachers teamkammerat, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den amerikanskfødte brasilianer Pietro Fittipaldi favorit til sædet.

Nikita Mazepin trådte ind i Formel 1 for Haas i 2021.

Med sin fars penge i ryggen kom han ind på holdet, mens både Kevin Magnussen og Romain Grosjean blev vippet ud.

Russere har dog langt fra været nogen succes i det ene år, han nåede i Formel 1. Hans bedste resultat er således en 14. plads, som kom i Aserbajdsjan.

Selvom FIA anbefalede at lade russere køre videre under neutralt flag, har flere forbund indført sanktioner mod russere som følge af invasionen af Ukraine.

Mazepin ville eksempelvis ikke få lov til at køre det britiske grandprix i juli, efter det Det Engelske Motorsportsforbund tidligere på ugen bandlyste russiske og hviderussiske racerkørere.

Formel 1-sæsonen begynder i Bahrain 20. marts.