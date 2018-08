Red Bull angriber Renault: Svaret emmer af fransk arrogance

- Vores chefer stoppede i 2015 med at læse, hvad Christian Horner siger om os, siger Cyril Abiteboul, som glæder sig over ikke at skulle have mere at gøre med Red Bull fra den kommende sæson

Red Bull havde i Ungarn sat næsen op efter sæsonens fjerde sejr, og selv om regnvejr ødelagde kvalifikationen, viste Daniel Ricciardo, hvor gode teamet var på den snævre og langsomme Hungaroring.

Australieren kørte fra 12. til fjerdepladsen på en bane, hvor man ikke kunne overhale.

Max Verstappen viste ikke så meget. For sjette gang i år udgik en Red Bull på grund af et teknisk problem, hvilket sendte en tirade af forbandelser mod motorproducenten Renault.

Både fra hollænderen og siden Red Bulls teamchef Christian Horner, som afsluttede sine angreb på live britisk tv med 'lad Cyril komme med sine undskyldninger efterfølgende'.

Hvilket Renaults administrerende direktør Cyril Abiteboul ikke har planer om.

Han svarede i stedet med sin klassiske franske arrogance.

- Vores chefer stoppede i 2015 med at læse, hvad Christian Horner siger om os, siger han til Autosport.

- Det er meget tydeligt, at vi ikke ønsker at have noget med dem at gøre længere.

- Det er tydeligt, det er slut. De får deres motorpartner, som kommer til at betale en fandens masse penge for at få deres produkt ombord, og jeg ønsker dem al held og lykke. Jeg har intet andet at sige, siger Kevin Magnussens 'gode' ven fra Renault-tiden.

Cyril Abiteboul og Christian Horner glæder sig begge til ikke at skulle arbejde sammen længere fra næste år. Foto: imago sport/All Over Press

Red Bull har benyttet Renault-motorer siden 2007, men skifter til Honda fra næste sæson. Sammen med franskmændene har de vundet fire konstruktør-titler og fire verdensmesterskaber med Sebastian Vettel.

Alle i V8-æraen før de nuværende hybrider, som Renault stadig ikke har knækket koden til.

Daniel Ricciardo har allerede modtaget sin første motorstraf i denne sæson.

