Red Bull-boss med upassende kommentar

Den tidligere racerkører Helmut Marko er endt i et gevaldigt stormvejr, efter han kom med en dum kommentar om køreren Sergio Pérez.

80-årige Marko, der er en velkendt skikkelse i Formel 1-paddocken og er tilknyttet Red Bull-holdet som rådgiver, forklarede nemlig Pérez' svingende form med, at han er fra Sydamerika.

En bemærkning, som han siden har undskyldt, skriver flere medier herunder The Guardian.

Max Verstappen vandt i weekenden sit tiende grandprix i træk og slår dermed Sebastian Vettels rekord fra 2013-sæsonen. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Ufokuseret sydamerikaner

Red Bulls egen tv-kanal fangede Helmut Marko efter Italiens Grand Prix, hvor han ikke var bleg for at kommentere Sergio Pérez' præstation.

- Vi ved, at han har problemer i kvalifikaitonen. Hans form er svingende, han er fra Sydamerika, og han er bare ikke lige så fokuseret i hovedet som Max Verstappen eller Sebastian Vettel er, sagde Marko.

Det er ikke første gang, at Helmut Marko har omtalt Pérez som værende fra Sydamerika, selv om han faktisk er født i Mexico, der geografisk er en del af Nordamerika.

Fra ondt til værre

Marko forsøgte efterfølgende at præcisere sin kommentar, men endte med blot at gøre det hele endnu værre.

- Det var ikke ment sådan. Jeg mente, at en mexicaner har en anden mentalitet end en tysker eller hollænder. Men hvem ved, måske er der styr på det, sagde han ifølge det østrigske medie OE24.

Han har siden lagt sig fladt ned og undskylder sin 'stødende bemærkning' i en officiel udtalelse fra Formel 1-holdet.

- Jeg vil gerne undskylde for min stødende bemærkning og vil gerne gøre det klart, at jeg ikke mener, at vi kan generalisere folk fra et specifikt land, race eller etnicitet.

- Jeg prøvede at sige, at Checo (Sergio Pérez, red.) har svinget i præstation i år, men det var forkert at tilskrive det til hans kulturelle arv.