Red Bull eller Mercedes lyver

Der fyger med beskyldninger i Formel 1-cirkusset, hvor spekulationer foregår dagligt.

Senest har Red Bulls særlige rådgiver, Helmuth Marko, sagt til Auto Bild, at Mercedes' teamchef, Toto Wolff, gentagne gange har ringet til Red Bulls stjernefrø Max Verstappen.

Hollænderens kontrakt udløber i 2021, og der spekuleres i, at Mercedes vil fiske ham til holdet i stedet for Valtteri Bottas, som kun har kontrakt i denne sæson - teamet har dog en option på at give ham et år mere.

- Toto Wolff ringer igen og igen til ham og hans far, Jos. Så sent som i sidste måned, siger Marko til det tyske medie.

Mercedes-bossen måtte komme med et modsvar, og han har kun latter til overs for de beskyldninger.

- Jeg har ikke ikke Max' nummer, og jeg har aldrig talt i telefon med ham.

Foto: Jan Sommer

Jos Verstappen, som selv har kørt F1, har ligeledes afvist, at sønnen snakker med Wolff, men indrømmer, at han selv taler med Mercedes-bossen fra tid til anden, da de kender hinanden fra gamle dage.

- Vi taler ikke om max eller hans kontrakt, slår Wolff fast.

- Vi holder fast vores kørere. Vi vil ikke gå ind i nogen diskussioner, og det vil Jos og Max heller ikke, så jeg ved ikke, hvor det kommer fra.

Helmuth Marko fik også løftet lidt af sløret for Verstappens betingelser i kontrakten.

- Jeg er afslappet. Præstationsklausulen i Max' kontrakt skulle være sikker. Han føler også sig godt tilpas hos os, og hvis vi giver ham et VM-værdigt materiale, så er jeg ikke bekymret for, at han bliver.

Men er det virkelig en Red Bull-bil, der kan kæmpe med om VM? Indtil videre har Verstappen som den bedste kører 'kun' fået en tredjeplads og to fjerdepladser i hus, hvilket er nok til en tredjeplads i det samlede regnskab.

Mercedes-kørerne er stukket af fra de andre indtil videre.

Verstappen afviste at tale om sin kontrakt.

