Red Bull i hårdt angreb: - Det er en fucking joke!

Det gør det unægteligt en smule sværere at køre motorløb, hvis der er vrøvl med motoren. Bare spørg Max Verstappen, der søndag måtte udgå af Ungarns grandprix, da hans Red Bull-racer fik problemer med Renault-motoren.

Det er ikke første gang, at Red Bull har problemer med den dyrt indkøbte motor, der bliver leveret af Renault. Og nu er energidrik-holdet ved at være godt trætte af det.

Red Bull boss Christian Horner er i hvert fald ude med en kraftig kritik af Renault.

- Jeg vil ikke sige for meget, men vi betaler millioner af pund for de motorer, for et førsteklasses produkt, det nyeste og bedste produkt, og det er ret tydeligt at se, at det (produktet, red.) er noget under det, sagde han til Sky ifølge Autosport.com.

- Så det er frustrerende. Det er, hvad det er. Vi har stadig Daniel (Ricciardo, red.) med i løbet, så jeg vil lade Cyril (Abiteboul, red.) komme med undskyldninger bagefter.

Christian Horners smil forsvinder sikkert, når han tænker den Renault-motor, der sidder i Red Bulls racer. Foto: Mark Thompson/Ritzau Scanpix

Cyril Abiteboul, Renaults direktør, har tidligere måtte finde sig i hård kritik fra Horner - blandt andet, da Daniel Ricciardo havde problemer på Hockenheim. Og den her gang blev det altså også forudsagt fra Red Bull-bossen, at der ville komme undskyldninger.

Undskyldninger er dog som bekendt ikke en af de ting, der får en Formel 1-racer til at køre hurtigere, så Red Bull har allerede besluttet, at de fra næste sæson skal køre med en motor fra Honda.

Det glæder Max Verstappen sig formentlig til, for han var alt andet en diplomatisk, da han gav sin mening til kende om den nuværende motor.

- Kan jeg ikke bare fortsætte og smadre den. Jeg er ligeglad med, om motoren eksploderer... det sker hele tiden, det er en fucking joke. Helt ærligt, lød det over radioen til teamet, ifølge Autosport.