Red Bull skal på slankekur

Red Bull skal tabe en del vægt for at være konkurrencedygtige, påpeger holdets særlige rådgiver, Helmut Marko

En ny sæson med et nyt reglement, et budgetloft og en ny bil er ikke nødvendigvis en cocktail, der skaber vindere. For det kan være svært at ramme den helt rigtige cocktail af kraft, aerodynamik - og vægt.

Netop vægten er et af de problemer allerflest teams kæmper med i 2022.

Med 18 tommer fælge og et forstærket chassis er minimumsvægten hævet til 795 kg fra de hidtidige 752. Alligevel kniber det med at snige de nye racere ned i nærheden af de knap 800 kg. Faktisk er det kun Alfa Romeo, der ikke har problemer - ganske enkelt fordi italienerne har valgt et design med kortere akselafstand og altså derfor et mindre chassis.

Selvom Max Verstappen i Saudi-Arabien kørte sin Red Bull til sejr, så er teamets RB18-racer ganske enkelt for tung til at konkurrere om de absolutte topplaceringer. Det konkluderer holdets særlige rådgiver, Helmut Marko, i et interview med Formel1.de.

- Det er vanskeligere at komme af med vægt på grund af budgetloftet.

- Man skal mere præcist beregne, hvor de tekniske fremskridt, hvor vægtreduceringen, og hvor stabiliteten kan findes. Og så skal du finde det rigtige kompromis mellem de tre ting.

- Men en ting er klart: Man vil i hvert fald ikke være i stand til at være med i fronten, hvis man er overvægtig, siger Helmut Marko.

Red Bull-raceren vejer godt over 900 kg og har dermed et stykke ned til minumumsvægten på 895 kg. Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix

Der går rygter i formel 1-kredse om, at Red Bull til grandprixet i Australien i næste weekend kommer med en bil, der er ti kg lettere end den, Verstappen trods alt kørte til sejr på Jeddah Corniche Circuit.

Og det er altså en del i Formel 1-verdenen.

Faktisk bliver netop ti kg overvægt vurderet til at koste 0,2-0,3 sekunder pr. omgang på en Formel 1-bane. Og så kan man ellers gange op med de 50-60 omgange, et grandprix normalt bliver kørt over.

Foreløbig kan gumpetunge Red Bull trods alt glæde sig over, at Max Verstappen med sin sejr er på en tredjeplads i VM-stillingen med 25 point, mens teamet indtager samme position med i alt 37.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Debriefing fra Jeddah: Pumper milliarder i F1 (+)