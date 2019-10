Red Bulls store sats

Alexander Albon blev kastet i den dybe ende, men lader til at kunne flyde og har kurs mod at forblive Max Verstappens teamkammerat

AUSTIN (Ekstra Bladet): Red Bulls øverste ledelse gamblede, da de i sommerpausen forfremmede Alexander Albon fra Toro Rosso til Red Bull.

Før vintertesten havde den 23-årige brite med de thailandske aner aldrig siddet i en Formel 1-racer, men det lader til, at satset lykkes.

Red Bull har endnu ikke besluttet sig for, hvem der skal være teamkammerat med Max Verstappen næste sæson, men resultaterne taler for at fortsætte den nuværende konstellation.

Siden forfremmelsen i Belgien har Alexander Albon sluttet inden for top seks i samtlige grandprixer. Erfarne Max Verstappen er hurtigere, men hollænderens nye kollega har tacklet presset bedre end forgængeren Pierre Gasly.

- Alex har scoret flere point end Max siden sommerpausen, hvilket du aldrig ville have forventet. Jeg synes, Alex gør et fantastisk stykke arbejde, når man tænker på, at det er hans første år i Formel 1, siger Red Bull-teamchef Christian Horner.

- Han bliver stærkere og stærkere, han arbejder meget hårdt, i bilen giver han god feedback, og jeg tror, han har imponeret alle på teamet med sin attitude og tilgang.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Carlos Jasso/Ritzau Scanpix

Lederen af talentprogrammet Dr. Helmut Marko kan være en svær mand at imponeret, men det er lykkes for Albon.

- Siden Suzuka har han vist, at han kan være næsten lige så hurtig som Max, siger Marko til Autosport og bekræfter, at de fire nuværende kørere på Red Bulls to teams fortsætter til næste år.

Ikke kun hos Red Bull bliver der lagt mærke til Albons kvaliteter.

Også landsmanden Lewis Hamilton fandt roser frem efter Mexicos Grand Prix, hvor de kæmpede mod hinanden på de første omgange.

- Alex har en lys fremtid foran sig, og jeg håber, at Red Bull giver ham støtten over de kommende år, siger Hamilton, som højst sandsynligt vinder sin sjette VM-titel denne weekend på Circuit of the Americas i Texas.

- Det er meget, meget vigtigt, for ofte smider de kørerne hurtigt ud, hvis de ikke konstant leverer. Jeg håber, de er gode ved ham. Det er også en stor udfordring at skulle op mod en kører som Max, som så mange anser så højt, og som er sat på en pedestal, siger Mercedes-stjernen.

Albon mangler stadig at stå på podiet, men det nåede Pierre Gasly heller i første halvdel af sæsonen. Han har scoret 19 point flere end Max Verstappen i de seks løb, hvor de har været teamkammerater og tre færre, end Gasly skulle bruge 12 løb på at optjene.

De ledige sæder i Formel 1 Red Bull: Har stadig ikke afgjort, hvem der skal være teamkammerat med Max Verstappen. Alexander Albon fortsætter med at overraske positivt og er favorit. Toro Rosso: Daniil Kvyat sidder på det ene, mens Pierre Gasly formentlig fortsætter i det andet, selv om franskmanden drømmer om tilbagevenden til Red Bull. Alfa Romeo: Antonio Giovinazzi har haft hæderlige løb efter sommerpausen og i modsætning til Kimi Räikkönen scoret point. Italieneren har kurs mod forlængelse, selv om Nico Hülkenberg håber at kunne overhale ham indenom. Williams: George Russell er på en flerårig aftale. Den fransk-canadiske F2-kører Nicolas Latifi kører fredagstræninger året ud, og ved hjælp af en stor check snupper han sandsynligvis den anden plads.

Debriefing fra Mexico: Mening med galskaben hos Haas

Afsløring: Personlig krise bag aflysning