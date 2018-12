Redningsmand afslører: Det kunne have reddet Schumacher

Stephane Bozon stod i spidsen for Michael Schumachers redningsaktion efter ulykken i 2013. Nu fortæller han i detaljer, hvordan man fandt tyskeren efter ulykken, og at mere sne kunne have reddet Schumacher

Et chok gik igennem sportsverdenen i 2013, da den syv-dobbelte Formel 1-mester Michael Schumacher kørte alvorligt galt på ski i de franske alper, da han valgte at bevæge sig uden for løjperne.

Nu er det fem år siden, og det er uvist, hvilken tilstand Schumacher præcist befinder sig i nu.

Tilbage i 2013 stod Stephane Bozon med ansvaret for koordineringen af redningsaktionen, og han husker ulykken tydeligt.

- De første på stedet sagde kun, at fordi ulykkesstedet var ved siden af en bjergskråning, var svært for dem at transportere ham (Schumacher, red.) forsigtigt.

- Det tager kun få minutter fra helikopterbasen i Courchevel til Meribel. Jeg kan stadig huske, at akutlægerne i helikopteren havde problemer med den første hjælp på pisten på grund af ulykkens lokation. Det er en anden grund til, at de besluttede at flyve til Moutiers først for at stabilisere ham. Derefter blev han fløjet til hospitalet i Grenoble, siger Bozon til det tyske medie FOCUS.

Kender ikke til hans tilstand

Bozon ankom først til ulykkesstedet dagen efter for at tage billeder og snakke med eksperter

- Jeg så stenen, som Schumacher var kørt ind i, og stenen som hans hoved havde ramt, siger Bozon.

Han pointerer, at de to sten kun var dækket af lidt sne, blot et tyndt lag. Hvis det havde sneet mere, kunne Schumacher muligvis havde undgået ulykken.

- Men hvis det havde sneet mere, var Schumacher sandsynligvis bare gledet over den første sten, siger Bozon.

Han pointerer i interviewet, at han heller ikke kender til Schumachers øjeblikkelige tilstand, men at han tit tænker på ulykken.

49-årige Schumacher lå i koma i flere måneder efter ulykken, men seneste nyt skulle angiveligt være, at Michael Schumacher ikke er sengeliggende længere.

F1-boss er stadig forfærdet: - Vi tænker på ham hele tiden

Se også: Åbner dør på klem for Formel 1 i Danmark