Regnkaos giver chok-resultat

To løb og en Formel 1-træning blev aflyst, som voldsomme regnbyger tømte sig over Sochi Autodrom, men da det endelig klarede op, leverede kvalifikationen til Ruslands Grand Prix underholdning, der var værd at vente på.

Hverken spillefugle, bookmakere eller vilde F1-fanatikere kunne have forudset en tidtagning, hvor Lando Norris to uger efter Daniel Ricciardos sensationelle sejr fortsætter McLarens optur med sin karrieres første pole-position et halvt sekund foran Ferraris Carlos Sainz Jr.

Slet ikke når Lewis Hamilton blev sendt ned på fjerde startposition af sin kommende teamkammerat George Russell, som vel at mærke stadig er at finde hos Williams sæsonen ud.

Om noget sted er Sochi Mercedes-territorium; teamet har siden premieren i 2014 vundet samtlige udgaver.

Karrierens første pole-position til Lando Norris - løbet efter at teamkammeraten Daniel Ricciardo vandt på Monza. Foto: Yuri Kochetkov/Ritzau Scanpix

Chok-resultatet blev muligt takket være en optørrende bane og en sjælden fejl fra Lewis Hamilton.

De to første dele af kvalifikationen - Q1 og Q2 - blev for alles vedkommende kørt på intermediate-dæk.

Hverken VM-etteren Max Verstappen (Red Bull) eller Ferraris Charles Leclerc gjorde noget stort væsen af sig, fordi begge har taget nye motorer til dette grandprix og takket være straffe rykkes bagerst. Det samme gør Williams’ Nicholas Latifi.

Hjemmebanehelten Nikita Mazepin slipper derfor for at starte som nummer sjok. Ikke at russeren fortjener det, for under de fedtede forhold var han hele fire sekunder fra sin Haas-teamkammerat Mick Schumacher.

I sidste del af tidtagningen (Q3) blev det for alvor tricky, da en tør ideallinje begyndte at vise sig på banen.

George Russell var første mand til at opgive sine intermediates og gå på dæk uden riller, men forholdene betød også, at de krævede lidt mere opvarmning end normalt.

Lewis Hamilton ramte muren i pitlane, da det var tid til at forsøge sig på slicks. Foto: Alexander Nemenov/Ritzau Scanpix

Blandt de sidste til at tage den rigtige beslutning var Mercedes og Lewis Hamilton. På vej ind i den stadig våde pitlane lavede den syvfoldige mester en fejl og kyssede muren hårdt nok til at brække en frontvinge.

Reparationen kostede dyrbare sekunder, så Hamilton aldrig nåede at få sine slicks gjort klar til et ordentligt forsøg.

Når den ene store hankat er væk, og den anden alligevel skal starte bagerst, leger musene på bordet.

Carlos Sainz Jr. var tæt på at score pole og starter toer. Foto: Alexander Nemenov/Ritzau Scanpix

LÆS OGSÅ: Nedturen vendt: Første triumf i ni år!

Et øjeblik så det ud til, at Carlos Sainz for første gang skulle score pole-position, men Lando Norris snød ham alligevel til allersidst.

Vejrudsigten ser noget tørrere ud resten af weekenden.

Men de ekstreme mængder vand har oversvømmet både garager på banen og omkringliggende veje. De har aflyst sprintløb både i Formel 2 og Formel 3, men det ventes, at hovedløbene i alle kategorier kan afvikles som planlagt søndag.

Gigantens genoprejsning: LÆS HER MERE om, hvordan det er lykkedes for McLaren at vende en nedtur, som startede allerede, før Kevin Magnussen kørte for teamet.