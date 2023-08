Rekordløn til superstjerne

MONZA (Ekstra Bladet): - I hænger på mig lidt længere, lød Lewis Hamiltons indledende kommentar på sit pressemøde efter torsdagens bekræftelse af hans toårige kontraktforlængelse med Mercedes.

De sidste detaljer faldt på plads i sidste uge, mens teamkammeraten George Russells aftale - ligeledes til og med 2025 - længe har ligget klar.

Britiske medier går meget op i, at Hamilton nu skulle tjene det samme som Max Verstappen. De skyder på tal i størrelsen 350-430 millioner kroner, som vil være væsentligt mere, end den hollandske rival tjener.

Trods den store dag tog Lewis Hamilton bagvejen og forsøgte at undgå fotograferne. Foto: Tariq Mikkel Khan

Formel 1-kontrakter er dog ekstremt bonustunge, så de tal nærmer han sig uden mange sejre og mesterskaber. For en kører af Hamiltons kaliber handler kontrakter også meget om forpligtelser.

Jo færre sponsor- og medieaktiviteter, jo bedre.

Lewis Hamilton fylder 40 år halvvejs gennem sin nye kontrakt, men 42-årige Fernando Alonso viser i øjeblikket, at det ikke er nogen alder.

Stadig sulten

Målet er en ottende titel.

- Jeg kunne ikke være gladere for at forlænge med det her team. Vi har haft sådan en fantastisk rejse sammen. Mercedes har støttet mig, siden jeg var 13. Og vi har stadig et udestående, sagde han.

- Vi har masser af arbejde foran os for at vende tilbage til toppen, men der er ikke et sted, jeg hellere ville være.

Kontraktlængden er logisk. Fra 2026 venter et nyt motorreglement og en ny æra af Formel 1.

De næste to år vil afgøre, om F1’s mest succesfulde kører bliver en del af den.

