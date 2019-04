Ren kryptonit for Kevin

Aserbajdsjans Grand Prix tegner til på alle fronter at blive en svær weekend for Kevin Magnussen og Haas-teamet

BAKU (Ekstra Bladet): Mens terroren i Sri Lanka lægger en skygge over Kevin Magnussen og Haas-teamet venter der ikke kun menneskeligt, men også sportsligt en svær weekend.

Bybanen i Baku byder på de værst tænkelige forhold i Haas-teamets øjeblikkelige situation. Formel 1’s længste langside, hvor svingene 18-19-20 tages med med fuld gas, betyder, at den i praksis er over to kilometer lang.

Ren kryptonit for VF19’eren.

Det køler de fordækkene, og når belægningen samtidig er jævn, slides gummiet ikke så meget og genererer mindre energi.

Netop den manglende evne til at få tilstrækkeligt varme ind i fælg og dæk er grunden til, at Haas-duoen efter fornemme kvalifikationer har stået stille i de seneste to løb.

- Vi kan tydeligt se på data, hvor det er galt, og vi har medbragt nogle nye dele, fortæller teamchef Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- Fredag finder vi ud af, hvor godt de virker. Jeg tror ikke, vi har løst problemet, men forhåbentlig bliver det lidt bedre. For at være helt ærlig er jeg ikke så optimistisk, hvad løbet angår. Jeg tror stadig, vi får svært ved at holde dækkene under optimale arbejdsbetingelser, siger han.

- Det handler om at få en bedre forståelse til resten af sæsonen. Her kan vi kun forsøge at begrænse skaden. Baku er den værste bane af alle, når det gælder om at holde temperaturerne oppe.

Haas forsøger at begrænse skaden i Baku i forhold til deres dækproblemer. Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix

For at gøre situationen sværere sender crash som regel en eller flere safetycars på banen. Bagved den er det endnu sværere end normalt at holde dæktemperaturen oppe, så raceren har greb og ikke skøjter rundt.

Haas-kørerne er dog en kende mere optimistiske.

- Det er ikke bane, som hjælper de udfordringer vi har. Men vi har scoret point her i en langsom bil, og jeg tror ikke, at vi har en langsom bil denne weekend, siger Kevin Magnussen, som med en syvendeplads i 2017 scorede teamets eneste point i Bakus gader nogensinde.

- Vi har en hurtig bil, der har nået Q3 alle tre gange, men i løbet har vi nærmest været næstlangsomst. Så der er et problem, der skal fikses. Jeg håber og tror, at det kun er et spørgsmål om tid, siger danskeren.

Foruden den ekstreme langside byder banen også på en snæver langsom sektion i den gamle bydel. Derfor er setuppet et kompromis mellem topfart og greb i de langsomme sving.

Ligesom sin danske kollega nægter Romain Grosjean at afskrive løbet på forhånd. Fordi banen for alle er både svær at køre og sætte bilen op til.

- Hovedfokus bliver dæk. Vi kommer til at tale dæk hele weekenden. Og det gælder alle teams. Desværre. De bruger også al deres tid på at få deres dæk til at fungere. Jeg ville ønske, at Formel 1 var simpelt i det aspekt, så vi kunne lege rundt med andre indstillinger, siger franskmanden.

Med sin høje topfart er Ferrari favoritter til endelig at sikre sæsonens første sejr. Selv om Mercedes har sluttet 1-2 i årets tre første løb, og Lewis Hamilton fører VM-stillingen, er heller ikke det sejrsvante team, hvor de gerne vil være.

- Dækkene i år virker til at være lidt mere komplicerede. I begyndelsen af sæsonen kæmper alle med at forstå de forskellige vinduer for dækkene. Området, hvor de fungerer, er endnu smallere nu, end det har været tidligere, siger den femdobbelte verdensmester.

