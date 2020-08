Mens Formel 1-holdene var hjemsendt, handlede Günther Steiners hverdag om Haas-teamets overlevelse på sigt, og det er stadig, hvad den handler om trods den sportsligt udfordrede start på sæsonen.

Selv om konkurrenter i bunden som Alfa Romeo på Silverstone introducerede nye aerodynamiske dele, der tilsyneladende virker efter hensigten, kommer det samme ikke til at ske hos Haas.

Lige nu arbejder ingen hos underleverandøren Dallara på udviklingen af årets VF-20’er.

Eksklusivt interview: Han kæmper for Haas' fremtid

Med udsigt til markant lavere indtægter fra de færre løb for lukkede døre bliver der heller ikke råd.

2020 handler om ren overlevelse, fastslår Haas-teamchef Günther Steiner på Silverstone.

- Som det ser ud nu, planlægger vi ingen opgraderinger eller større opgraderinger til den nærmeste fremtid, fordi vi var lukket ned i ret lang tid, og vi har ikke de samme ressourcer som de store hold til at kunne reagere.

- Under alle omstændigheder ville sådanne opdateringer komme sent. Vi bruger det her år til at stabilisere os selv igen efter pandemien og prøver at sikre, at vi er i en bedre situation til næste år, siger han.

Dermed bekræfter teamchefen planen fra før sæsonstart.

Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Situationen bliver kompliceret af samarbejdspartneren Ferraris uforudsete problemer. En ting er den dårligere motor, men heller ikke aerodynamisk er SF1000’eren en vinder.

Da Haas køber mange dele af Ferrari, dikterer det meget den retning, som Haas skal udvikle sin egen aerodynamik i. Både til denne sæson og fremover.

Fordi disse biler fortsætter til næste sæson, forventer Ferrari ikke at kunne vinde igen før 2022. Det indrømmede bestyrelsesformanden John Elkann i et interview med Gazzetta dello Sport, hvilket ikke kommer bag på Günther Steiner.

- Jeg kender vores egen situation, jeg kan se deres, og hvad de foretager sig, så jeg blev ikke særlig overrasket over udtalelsen fra Hr. Elkann. Naturligvis er det aldrig rart, når man får at vide, at det bliver svært, men indrømmelse og hårdt arbejde er den bedste vej frem.

- Men ingen overraskelser over hans udtalelser, for de har helt sikkert analyseret de første tre løb, og han sagde bare tingene, som de er.

Især under kvalifikation er Ferrari-motoren markant svagere sammenlignet med i fjor, men der kommer ingen mirakler fra den front. Kun ændringer, som har med driftsikkerhed at gøre, er tilladte.

I kulissen kæmper italienerne for at få motoren tilbage på ret kurs til 2021, hvor der igen må arbejdes med ydelsen. Næste år og i 2022 er færre ændringer tilladte, før motorudviklingen fryses i 2023-2024.

Lørdag er vejret blev noget køligere på Silverstone, men billedet var det samme. Haas-teamet ligger på vippen til Q2 og kan håbe på at få en enkelt bil videre. Mercedes dominerer i front med Red Bull og Racing Point som de nærmeste udfordrere.

