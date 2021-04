Ren tortur: Schumachers nye trick

Mick Schumacher har det svært med at rode bagerst i Formel 1-feltet, så han har lært sig et psykologisk trick

I sidste sæson var det Kevin Magnussen, der lå dernede, men i år er det 22-årige Mick Schumacher, der skal vænne sig til at køre i Haas-bilen bagerst i Formel 1-feltet.

- Jeg nyder det ikke, når jeg ikke er forrest. Det er en slags tortur at køre dér bagude uden nogen reel chance for at køre med i front, siger Schumacher ifølge Sport 1.

Den tyske debutant i motorsportens fornemme selskab har lært sig selv et trick for at kunne motivere sig.

- Hvis jeg for eksempel har Nicholas Latifi eller George Russell foran mig, så forestiller jeg mig, at det er dem, der fører, og at jeg er nødt til at indhente dem, siger Schumacher.

Schumacher har lært sig selv et psykologisk trick for at motivere sig. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Schumacher sluttede i sæsonens første grandprix to placeringer efter George Russell, mens han endte to pladser foran Latifi, mens begge Williams-kørerne udgik i det andet grandprix, hvor tyskeren altså blev nummer 16 for anden gang i træk.

I den kommende weekend køres sæsonens tredje grandprix, når der køres i portugisiske Algarve, og her skal den regerende Formel 2-verdensmester igen køre nede i den tunge ende af feltet.

Schumacher kan trøste sig med, at det ser endnu mere sort ud for hans team-kollega hos Haas.