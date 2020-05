Renault-bossens dobbeltmoral: Bitter afskedssalut

Taberen af onsdagens stoledans i Formel 1 er tvær.

Renaults teamchef Cyril Abitebouls lokkede Daniel Ricciardo til fra Red Bull med løftet om på sigt at kunne udfordre topholdene plus en lønpakke på 400 millioner kroner for to år. Halvvejs gennem samarbejdet annoncerer australieren, at han efter kontraktudløb skrider til Renaults kundeteam McLaren, som nu har overhalet franskmændene, og til den tid kører med Mercedes-motor.

- I vores sport og især med den nuværende ekstraordinære situation er gengældt tillid, sammenhold og dedikation nu mere end nogensinde vitale værdier for et fabrikshold, lyder det fra Abiteboul fra i en pressemeddelelse.

- Renault F1 Teams ambitioner og strategi er uændret.

Teamchefens ord om tillid og sammenhold klinger dog hult for holdets tidligere kørere: Fra Kevin Magnussen til nyansættelsen Esteban Ocon.

Hykler er et stærk ord, men med Ricciardos exit smager Abiteboul sin egen medicin.

Lykken i forholdet mellem Renault og Cyril Abiteboul varede kort. Her inden første løbi 2019. Franskmændene måtte nøjes med femtepladsen i konstruktør-VM og havde fortsatte problemer med driftsikkerheden af deres motorer. Foto: Rick Rycroft/AP/Ritzau Scanpix

I 2016 takkede Kevin Magnussen nej til en etårig forlængelse hos Renault til fordel for en flerårig aftale med Haas.

- Hvis de havde tilbudt en længere kontrakt, ville jeg have set anderledes på det. Så det var mere, fordi de trak beslutningen så længe og tilbød sædet til så mange kørere. Jeg tror, Paven en overgang fik et tilbud. Det føles ikke, som om Renault ville mig nok, sagde danskeren dengang.

Bemærkningen med Paven faldt IKKE i god jord hos Abiteboul og co.

Renaults version af tillid fik Jolyon Palmer at føle i efteråret 2017, da Carlos Sainz overtog britens plads i slutningen sæsonen. Opsigelsen læste han om på nettet.

- Jeg vidste det, da jeg læste om det på Autosport. Og efter at have talt med nogle folk vidste jeg, at det var sandt. Det var det, forklarede briten, som i dag er ekspert for BBC og F1.com.

I 2018 fik Carlos Sainz Jr. sparket henover sommeren for at gøre plads til netop Daniel Ricciardo. Og ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev der ikke spillet med åbne kort fra ledelsen internt i den proces.

Sidste år var det Nico Hülkenbergs tur til at modtage en fyreseddel for at gøre plads til Esteban Ocon. For at sikre aftalen med franskmanden og hans Mercedes-bagland skulle der klinkes nogle skår.

Allerede før Daniel Ricciardo kom ind i billedet, var Carlos Sainz nemlig reelt ude i kulden. I sommeren 2018 havde Mercedes nemlig indgået en aftale med Renault om, at Esteban Ocon skulle køre for franskmændene i 2019.

En aftale, Renault og Cyril Abiteboul løb fra, da Ricciardo pludselig var klar til et chokskifte. Mercedes-bossen Toto Wolff rasede i september 2018 over forløbet med Ocon, ‘løgne’ og ‘skjulte dagsordener’.

- I juli havde han to kontrakter på bordet, og det var et spørgsmål om at vælge den rigtige af dem. Han er endt uden, fordi nogle folk ikke har nosserne til at leve op til, hvad de siger, sagde han.

Sådan kan Formel 1 være så beskidt, illoyalt og underholdende, når alle parter gør, hvad der er bedst for dem selv ...

Hvorfor var Kevin Magnussen aldrig under overvejelse til at afløse Sebastian Vettel? Få den fulde historie her (+). Ferraris øvrige overvejelser og kandidatliste kan studeres her (+).

Se også: F1-kabalen ruller: Stjernens store skifte

Se også: Ferrari fuldender transfercirkus

Se også: Sandheden bag F1-chok: Alt andet end penge