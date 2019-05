Renaults næste stjerne: Lundgaard på spring til F1

Den kommende F3-sæson bliver definerende for Christian Lundgaards chancer for at nå Formel 1 - måske allerede i 2021

BARCELONA (Ekstra Bladet): 2019 bliver altafgørende for Christian Lundgaards ambition om inden for et par år at score en kontrakt i Formel 1.

Chancen er realistisk, om end der hviler et enormt forventningspres på de blot 17-årige skuldre.

- Vi ser ham som en potentiel fremtidig Formel 1-kører for Renault.

Talentchefen for det franske fabrikshold, Mia Sharizman, skjuler ikke tiltroen til sit danske stortalent.

Når F3-sæsonen indledes denne weekend under Spaniens Grand Prix er det med Christian Lundgaard i stald hos et af de absolutte topteam; ART Grand Prix.

En af teamkammeraterne er danskerens største rival i Renaults talentprogram, Max Fewtrell. Briten vandt sidste år Formel Renault Eurocup en frontvinge foran sin danske rival. 19-årige Fewtrell var i sit andet år, mens Lundgaard blev rookiemester.

- Lige nu er de på samme hold, så det er nemt at sammenligne. Max er mr. stabil; Christian er hurtigere. Men Christian skal have lidt af de samme karaktertræk som Max og den anden vej rundt. Ingen er perfekte, siger Sharizman.

- Konklusionen er, at vi tror, han kan køre med om titlen. Han er hurtig både på på den enkelte omgang og på distancen. Han har en teamkammerat, som er værd at sammenligne med. Konkurrencen bliver hård, og det ved han.

Serien bliver en stor udfordring, som både kan slukke F1-drømme og sikre dem. Inden for de seneste år har den været adgangsbillet til F1-paddocken for Esteban Ocon, Charles Leclerc og George Russell, som alle vandt, da den hed GP3.

Konkurrencen er ekstrem. 30 biler, hvor man også finder Red Bulls og Ferraris største talenter. Hertil en række ældre kørere med erfaring fra enten Formel 3 eller GP3.

- Lige nu er F3 det hårdeste mesterskab - hårdere end F2. Uden at betale kommer den næste Formel 1-kører fra den F3-gruppe og ikke fra F2-gridden, mener Renault-bossen.

Renault håber og tror på, at Christian Lundgaard kan være klar til Formel 1 fra 2021. Foto: Jan Sommer

Christian Lundgaard skal tackle en racer med dobbelt så mange hestekræfter som i fjor med mere downforce og tungere styring - uden at lave fejl. Sæsonen er kort med blot 16 løb fordelt på otte weekender.

Men netop evnen til straks at vænne sig til nyt og mere krævende er noget, akademiet kigger nøje på.

- Vi så, hvordan Christian øjeblikkeligt var i stand til at gå fra karting til en F4-bil. Og øjeblikkeligt fra en F4-bil til en Formel Renault. Trenden fortsætter. Fra testen sidste år i Abu Dhabi til nu gennem tre vintertest har han vænnet sig hurtigt til den nye bil. DET er det vigtige, siger talentchefen.

Kravet er lige så simpelt, som det er ubarmhjertigt: Vær den mest overbevisende rookie.

- På skrift har vi ikke sat et specifikt mål. Ikke desto mindre har vi et mål for, hvordan du når Formel 1. Så for at nå det mål, ved vi, hvad det kræver. Hvis vi ser på de seneste kørere, som har nået Formel 1, skal han være i en position, hvor han kun er et år i F3.

- Jeg siger ikke, at han skal vinde mesterskabet eller ende i top tre, men der skal være en kvalitet i ham, så han kun behøver et år der.

- Fordi han kun tilbragte et år i Formel 4 og Formel Renault, er spørgsmålet, om kun ét år i Formel 3 er nok til at gå direkte til Formel 1. Men fordi det er gået så hurtigt, ville den naturlige udvikling diktere, at han kører F2, så har han mindst fire år i juniorkategorier.

- Vi er ikke en situation, hvor vi kan lave en Max Verstappen med et søsterteam. For os er et år i F2 som at være hos Toro Rosso. Lige nu er det planen at lade ham gå gennem hele processen, siger Mia Sharizman.

Renault har lige nu kontrakt med Nico Hülkenberg for indeværende sæson og Daniel Ricciardo til og med 2020. Åbningen for den næste dansker i F1 kan komme i 2021, hvor sporten står over for gennemgribende ændringer.

- Vi vil gerne se, at Christian fra 2021 er i stand til at gribe chancen, hvis den kommer. Om det er med fabriksholdet, et søsterteam eller et kundeteam.

F3-serien køres som support til de fleste europæiske F1-grandprixer med sæsonfinale i Rusland. Foto: Jan Sommer

Det nye F3 Til 2019-sæsonen er GP3 og europæisk Formel 3 slået sammen til F3, der afvikles som support til otte F1-grandprixer. Lørdag formiddag køres hovedløbet (flest point i spil) og søndag formiddag et sprintløb (færre point), hvor de otte første fra hovedløbet starter i omvendt rækkefølge. Bilen er ny og designet af Dallara. Motoren er på 3,4 liter, yder 380 hk med en topfart på 300 km/t. Ti teams stiller med 30 biler. Løbene transmitteres på TV3 Sport.

Den erfarne boss: Potentialet er der

BARCELONA (Ekstra Bladet): Hvis nogen har øje for kommende F1-talent er det franske Frederic Vasseur. Som grundlægger af talentfabrikken ART Grand Prix og nu teamchef for Alfa Romeo har han været med til at forme de seneste generationer af kørere.

Fra Lewis Hamilton til senest Charles Leclerc.

I 2016 som daværende teamchef for Renault nikkede Vasseur ja til at optage Christian Lundgaard i franskmændendes akademi.

- Han havde en god sæson i F4 og var fantastisk i Formel Eurocup, men der er lang vej endnu. Fra nu af bliver hver sæson markant sværere - og vigtigere, siger Vasseur til Ekstra Bladet.

- Han skal op mod andre, som har mere erfaring fra den gamle Formel 3-serie og GP3. Så F3 bliver et stort skridt for ham.

Erfarne Vasseur pointerer, at hele tre kørere rykkede fra F2 til denne sæson, og der ingen garantier er for, at der udklækkes en F1-kører hvert år.

- Christian er en af de potientielle til fremtiden, men det for tidligt at komme med yderlige spådomme, siger Vasseur.

På trackwalk i Barcelona med blandt andre teammanager Mathieu Zangarelli (t.v.). Foto: Jan Sommer

Hovedpersonen: Bedre end forventet

BARCELONA (Ekstra Bladet): Christian Lundgaard har været en af de mest imponerende kørere under forsæsonens F3-test. Navnet dukkede op i toppen på alle tre baner, når de hurtige omgange skulle fyres af - som den eneste.

- Jeg var den mest konstante kører under test. Det gik bedre end forventet, siger Lundgaard til Ekstra Bladet.

- Vi vidste ikke helt, hvad bilerne kunne. De minder om GP3’erne, men alligevel starter vi fra nul. Jeg var overrasket over, at vi var der med det samme, konstaterer han.

Selv om der er tale om nye biler, har danskeren den fordel, at han kører for ART Grand Prix, som altdominerende i GP3.

Først når sæsonen går i gang, sætter han for alvor sit personlige målsætning.

- Altså, jeg vil gerne vinde. Men vi er 30 kørere, og 15-18 har en chance. Det bliver en rigtig svær sæson, hvor en DNF er uacceptabel, siger han.

Udgår man i en sæson med kun otte løbsweekender, bliver det rigtigt dyrt i det samlede regnskab.

- Mit eget mål vil lidt mere realistisk være samlet top tre. Strategi kommer til at spille en stor rolle, når vi er 30 biler, siger han.

Troen på egne evner og ART Grand Prix fejler intet hos Christian Lundgaard. Foto: Jan Sommer

Den franske fagreporter: Gode tegn

BARCELONA (Ekstra Bladet): Endnu er Christian Lundgaards ikke velkendt blandt franske mainstream-medier, hvilket ændrer sig, hvis han præsterer i år.

- Jeg kender ham, fordi jeg følger Renault-akademiet, siger Julien Billiotte, som er journalist på det franske bilmagasin AutoHebdo.

- De har endnu ikke haft et talent som Red Bull, Mercedes eller Ferrari. De forsøger at finde et, og lige nu står det mellem Christian Lundgaard og Max Fewtrell. Jeg var meget imponeret af ham i Formel Eurocup, hvor han var tæt på at vinde som rookie. Som regel er det et godt tegn.

- Klarer han sig godt i F3, vil han komme på radaren. Lundgaard kan være en mulighed til 2021, men problemet for ham er, at Renault ikke har et B-team og ikke kan placere ham hos McLaren (der kører med Renault-motor, red.), som Mercedes eksempelvis har gjort med George Russell hos Williams, konstaterer journalisten.

Hold øje med Christian Lundgaard, ART Grand Prix (Renault-junior) Max Fewtrell, ART Grand Prix (Renault-junior) Robert Shwartzman, Prema (Ferrari-junior) Marcus Armstrong, Prema (Ferrari-junior) Jüri Vips, Hitech (Red Bull-junior) Liam Lawson, MP Motorsport (Red Bull-junior)

For nyligt kørte Christian Lundgaard for første gang en F1-racer; en 2012-model til en promotion i Frankrig. Senere i år får han mindst en privat test i en to år gammel, men mere tidssvarende Renault-racer. Foto: Renault Sport

