Rent kaos for Vesti: Tabte begge dæk

Frederik Vesti missede gylden mulighed for at genvinde føringen i F2 efter fejl fra både ham selv og teamet

ZANDVOORT (Ekstra Bladet): Mesterskabsdrømmene for Frederik Vesti i Formel 2 begynder at smuldre, som han for anden løbsweekend forspildte en gylden mulighed til at score store og vigtige point.

I Spa før sommerpausen fik en lille fejl på udomgangen meget store konsekvenser.

I Holland begik Vesti en kostbar fejl på første omgang, før det ellers så driftsikre Prema-team lavede en endnu større.

Et kikset pitstop udløste, hvad kommentatoren Alex Jacques kaldte ‘en af de mærkeligste exiter nogensinde set i Formel 2’.

Ingen af baghjulene var skruet ordentligt på og røg simultant af Vestis racer.

Det eneste positive, den danske Mercedes-junior kan tage med sig fra Holland til sæsonens afsluttende to grandprixer, er, at hans største rivaler også udgik af det bizarre løb.

Annonce:

12 point adskiller Théo Pouchaire (ART) og Frederik Vesti før løbene på Monza og sæsonfinalen i Abu Dhabi.

Sprinten aflyst

Regn og svære forhold var et tema hele weekenden.

Kvalifikationen var et stort rødt flag, som Vesti slap godt fra med en tredjeplads. Især fordi Pouchaire kun blev tier.

En skrækkelig weekend for Frederik Vesti - men også for de nærmeste rivaler i F2-mesterskabet. Foto: Bryn Lennon/Getty Images

Franskmanden måtte starte sprintløbet fra pitlane efter et teknisk problem. Dermed havde Vesti fordelen, men løbet blev afblæst på grund af for meget nedbør.

Kort før hovedløbets start begyndte det at dryppe over Circuit Zandvoort.

Alpine-junioren Jack Doohan - efter to featuresejre i træk - var første mand til at crashe ud, men også Frederik Vesti fik problemer under starten på den fedtede bane.

Kostbart spin

Han spandt, pegede den forkerte vej og raslede derfor gennem feltet.

Théo Pouchaire åbnede dog igen døren for sin danske rival. Efter pitstoppet på kolde dæk endte ART-køreren i væggen.

× 'Katastrofe!' - Vesti spinner rundt i kaotisk F2-start

Annonce:

Men kort efter forduftede Vestis mulighed for at reducere føringen på grund af det kiksede pitstop.

- ‘Mate’, jeg tabte begge dæk, lød det frustreret fra Frederik Vesti over radioen, som han holdt hjælpeløs ude på banen.

Han beholder sin andenplads i mesterskabet, men har kun scoret seks point i de seneste to afdelinger.

Clement Novalak (Trident) kørte fra 13. pladsen til sejr.

HER KAN DU LÆSE et af de første interview på dansk med Vestis legendariske teamchef.