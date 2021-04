Revser superstjerne: Du skulle have stoppet

Red Bulls særlige rådgiver Dr. Helmut Marko mener, at Sebastian Vettel skulle have taget et sabbatår i 2021 i stedet for skifte til Aston Martin

Sebastian Vettel er kun 33 år gammel, men den firedobbelte Formel 1-verdensmester har i snart mange sæsoner kun været en skygge af sit tidligere dominerende jeg.

Fra Frankrigs Grand Prix i 2018 til sæsonpremieren i Bahrain har tyskeren ifølge The Race lavet ikke færre end 13 markante fejl i 53 grandprixer.

Derouten førte til en fyreseddel hos Ferrari, før 2020-sæsonen gik i gang.

Han valgte at blive i sporten og skifte til Aston Martin, hvor den mest bemærkelsesværdige aktion i Bahrain var påkørslen af Esteban Ocon, alt imens han brokkede sig over franskmandens kørsel på radioen, om end skylden for sammenstødet udelukkende var Vettels.

Alle andre så Vettel blive overhalet og derefter undervurdere som en anden rookie, hvad beskidt luft gør for en bils downforce og bremsevne.

Red Bulls særlige rådgiver Dr. Helmut Marko gjorde Vettel til historiens yngste verdensmester, men den kontante østriger er ingen nostalgiker.

Han mener, at skiftet til Aston Martin var den fejl.

Sebastian Vettel jagtes af Fernando Alonso under sæsonpremieren. Da tyskeren senere blev overhalet af Alpines Esteban Ocon, lavede han endnu en af sine efterhånden karakteristiske fejl. Foto: Andy Hone/Aston Martin F1

I stedet skulle Sebastian Vettel have taget et år på bænken, før de nye og markant anderledes biler introduceres i 2022.

- Jeg var af den holdning, og det har jeg tidligere sagt til dig, at han burde have taget et år fri, få styr på sig selv og tænke over, hvad han ønsker sig, siger Marko til Formel1.de.

- Jeg tror på, at meget er muligt i Formel 1 næste år. Men det gjorde han ikke. I stedet sidder han i en Aston Martin med de samme problemer som Mercedes (en mindre designændring har haft stor betydning for Mercedes’ designkoncept, red.).

Som Red Bull gjorde det i fjor, kæmper Mercedes og Aston Martin med en ustabil bagende af bilen. Verdensmestrene er i fuld gang med at løse det, og de gør det hurtigere end kundeholdet.

Sebastian Vettel er på en flerårig kontrakt med Aston Martin. Som så mange andre ser han frem til, hvad 2022-reglerne gør for magtforholdet på F1-gridden. Foto: Glenn Dunbar/Aston Martin F1

Mercedes truet: Perfekt start

- Han er der ikke i 2022

- Efter hvad jeg har set, er det endnu ikke lykkedes for Aston Martin. De vil gradvist gøre det bedre, men ikke på Mercedes’ niveau.

- Og de halvandet sekund til Mercedes er ikke Vettel; det skyldes i høj grad bilen.

- Lige nu er Aston Martin sjette- eller syvendebedst, men med Mercedes-motoren og de muligheder, som de har nu, rykker de helt sikkert fremad.

- Men det ændrer ikke noget. Crashet ind i Ocon var ufatteligt, siger Dr. Marko.

