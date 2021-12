Risikerede fængsel for tre år siden

Først i 2018 tillod Saudi Arabien kvinder at køre bil; Sebastian Vettel inviterede til gokart for at gøre opmærksom på kvinders rettigheder i det mandsdominerede land

Som i eksempelvis fodbold, tennis og golf er Formel 1 dygtige til slogans om basale menneskerettigheder og lige muligheder mellem kønnene. Det kniber bare med at leve op til dem i praksis, når oliestater strør penge udover de amerikanske ejere.

Særligt grelt står det til i Saudi Arabien og Qatar, hvor der senest er blevet kørt grandprixer.

Først i 2018 (!) blev det tilladt for kvinder at køre bil i det ekstremt mandsdominerede Saudi Arabien, hvor homoseksuelle eller transpersoner kan straffes med pisk eller i værste tilfælde døden.

Den firedobbelte verdensmester Sebastian Vettel er sprunget ud som aktivist i denne sæson.

Han byggede et bi-hotel med skoleelever i Østrig, hjalp med at samle skrald efter racet på Silverstone og var et stort regnbueflag under løbsweekenden i Ungarn.

I Saudi Arabien valgte han at markere landets problemer med en mere ‘positiv’ tilgang. Ved at arrangere gokart kun for kvinder, som indtil for ganske nyligt kunne smides i fængsel for at køre bil.

- Hvis du ser på det med vestlige øjne, er der mange ting, som skulle forbedres, men det er også sandt, at nogle ting ændrer sig, siger Sebastian Vettel ifølge The Race.

Tyskeren tænkte over, hvad han kunne gøre og ville prøve noget andet end bare at kritisere forholdene.

- Jeg prøvede at dele ud af mine erfaringer fra livet og naturligvis fra banen. Nogle af dem havde kørekort, andre havde ikke, nogle af dem var kæmpe F1-entusiaster, mens andre intet havde haft med F1 at gøre, før de racede.

- Det er tydeligt, at nogle ting ikke går, som de burde, men det er vores synspunkt, og det er også sandt, at ting tager tid.

Sebastian Vettel gik rundt med regnbuer på sine hvide sneaks, mens Lewis Hamilton ligesom i Qatar havde medbragt en regnbuefarvet hjelm til Saudi Arabien. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

- Jeg ville elske at ændre verden fra den ene dag til den anden, men jeg skal ikke gøre mig til dommer over rigtigt og forkert, siger racerkøreren.

- Nogle lande har større mangler end andre. Jeg synes også, at der er problemer med personlig frihed i lande som Tyskland og Storbritannien; det er bare på en anden skala.

Lewis Hamilton bar som i Qatar en særlig regnbuehjelm.

- Hvis nogen vil tage tiden og læse, hvad lovene er for LGBT+-samfundet, så er de ret uhyggelige, siger Lewis Hamilton.

- Meget skal ændres, og jeg synes vores sport burde gøre mere, konstaterer han.