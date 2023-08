ZANDVOORT (Ekstra Bladet): Den danske side af Haas-garagen havde både heldet og blev sat på den rigtige strategi i den kaotiske start af Hollands Grand Prix.

Kevin Magnussen kørte fra pitlane (motorstraf) til syvendepladsen takket rigtige dæk på de rigtige tidspunkter, da holdene havde svært ved at forudse, hvor meget regn der kom.

- Det var svært at forudse på det tidspunkt. Vi traf de rigtige beslutninger og kom op til P7, men så tørrede det op, og vi havde bare ikke farten til at blive der, sagde danskeren til Ekstra Bladet.

- Vi har brug for en hurtigere bil, det er klart, men vi gjorde vores bedste.

Haas splittede strategierne til start, hvilket denne gang faldt ud til Magnussens fordel. Hverken han eller Nico Hülkenberg havde dog farten til at hænge på i top ti. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Desværre for både Magnussen og Haas-teamet forsvandt muligheden for point, som Logan Sargeant (Williams) for anden dag i træk crashede.

Ulykken sendte en safetycar på banen, samlede feltet, og dermed røg forspringet, der var bygget i starten af feltet.

- Jeg håbede på et løb med grønt flag derfra, for vi havde et fint hul, og der var mere regn på vej. I den tørre del af løbet - uden en safetycar - kunne jeg måske have hængt på. Og så ville jeg have haft en bedre chance, når det blev vådt igen.

- Det skete næsten. Og det er risikoen værd, når du ikke har farten i tørvejr. Du er nødt til at spille dine kort. Selv vi ikke fik noget ud af det, var det en god indsats fra teamet, siger Magnussen.

Undervejs kom der rødt flag, da regnen væltede ned. Foto: Simon Wohlfahrt/Ritzau Scanpix

- Men det var en skam at falde ud af pointene. Det føles ekstra frustrerende, når man lykkedes med at hustle sig ind i top ti uden at have farten til at blive der.

Ved ternet flag sluttede Magnussen 14’er, men fik efterfølgende fem sekunders straf, så han slutter 16’er i det endelige resultat.

Til den sidste genstart faldt han flere gange mere end de tilladte ti bil-længder bagud. Det skete for at varme dækkene bedre op, hvilket ifølge stewards gav en sportslig fordel.