Rival forarger: - Schumacher var aldrig en stor mester

For mange Formel 1-fans er Michael Schumacher denne største kører gennem tiderne. Med syv VM-titler og 91 grandprix-sejre er han også den mest vindende gennem tiderne.

Men står det til rivalerne fra slut-90'erne, canadiske Jacques Villeneuve, så er Schumacher slet ikke blandt de fem største kørere i historien, for han var aldrig en stor mester.

- Der har været for mange negative historier. For mange spørgsmålstegn ved, hvordan mange grandprix'er og mesterskaber blev vundet. Og at være en stor mester handler om mere end at vinde racerløb, siger 47-årige Villeneuve ifølge Reuters.

Villeneuve, der selv blev verdensmester i 1997, peger i stedet på Ayton Senna, Alain Prost, Lewis Hamilton, Niki Lauda og Jackie Stewart, som de største mestre i historien.

Michael Schumacher i 2000 med konen Corinna. Foto: AFP / Paul Crock

Michael Schumacher jubler over sejr i 2004, men en stor mester var han ikke, lyder det. Foto: YURIKO NAKAO / Ritzau Scanpix

FLEST VM-TITLER

7 - Michael Schumacher, Tyskland

5 - Juan Manuel Fangio, Argentina

4 - Lewis Hamilton, Storbritannien

4 - Alain Prost, Frankrig

4 - Sebastian Vettel, Tyskland

3 - Jack Brabham, Australien

3 - Jackie Stewart, Storbritannien

3 - Niki Lauda, Østrig

3 - Nelson Piquet, Brasilien

3 - Ayrton Senna, Brasilien

Når Hamilton formentlig snart bliver 2018-verdensmester, så er han sammen med Schumacher og argentinske Juan Manuel Fangio den eneste, der har opnået fem VM-titler, og Villeneuve har et godt øje til briten.

- Jeg rangerer Hamilton over Schumacher - og endda med afstand, siger Villeneuve, der vurderer, at Hamilton med 71 grandprix-sejre godt kan hente Schumachers rekord på 91 sejre, for der er kommet flere løb per sæson, end der var i Schumachers tid.

- Mercedes-æraen bliver svær at stoppe med disse regler, siger Villeneuve, der godt kan lide Hamiltons måde at være på.

- Der er meget lidt negativitet. Om du kan lide den måde, han lever sit liv på eller ej, så er der intet beskidt eller negativt ved det. Der er intet beskidt over for modstanderne, men blot respekt, lyder det.

- Der er ikke spørgsmål ved, om han snyder eller kører beskidt, og det gør en stor forskel. Sådan skal en mester være, siger Villeneuve.

Omkring Schumachers VM-titler så bemærkes det, at han i 2002 vandt titlen efter allerede i sæsonens sjette løb at have dikteret team-kammeraten Rubens Barrichello til at overlade en sejr til tyskeren, og da Villeneuve vandt i 1997 forsøgte Schumacher at køre canadieren af banen, da han så selv ville have snuppet VM-titlen. I tv-klippet over artiklen kan du se klip fra dengang, Schumacher ville slås.

Villeneuve stoppede sin aktive racerkarriere i 2016, hvor han kørte i Formel E-serien, mens Michael Schumacher siden skistyrtet i december 2013 har været skærmet for resten af verden. Kun den nærmeste familie kender til hans tilstand, og så er der selvfølgelig også denne ven, der fortæller, at han besøger Schumacher et par gange om måneden, som du kan læse om LIGE HER.

