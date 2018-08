Rival langer ud efter Kevins tankegang: - Det skader sporten

Det er ingen hemmelighed, at Ferrari, Mercedes og Red Bull er en klasse eller to over de øvrige hold i Formel 1.

Derfor kæmper kørere som danske Kevin Magnussen som regel om at være best of the rest, hvilket ofte betyder en syvendeplads eller en anelse højere, hvis en i top seks må udgå.

For få dage siden fortalte Kevin Magnussen for eksempel om, hvordan det motiverer ham, at han har skabt et virtuelt mesterskab i sit hoved, hvor det at være den syvende bedste er en form for triumf.

Kevin afslører sin motivation: Her vil jeg være bedst

Den køber Force Indias Sergio Perez dog ikke. Han kalder tankegangen for skadelig.

- Jeg har aldrig før hørt om, at folk sagde: 'Yes, jeg vandt løbet', når de var best of the rest. Eller 'jeg fører mesterskabet', hvis de er best of the rest.

- Sådan burde det ikke være. Det skader sporten en masse, siger han ifølge Motorsport.com.

Sergio Perez erkender dog, at der er for stor forskel på holdene, til at der reelt er en chance for, at andre kan true de tre storhold.

- Det er temmelig svært. Forskellen i budget i disse dage er enorm. Du kan ikke konkurrere. De sidste fire-fem år har der ganske enkelt været to kategorier i Formel 1, siger han.

Nogenlunde samme toner lød der fra Kevin Magnussen, da han forklarede, hvorfor han har skabt et 'nyt mesterskab' i sit hoved.

- Jeg ved godt, det ikke eksisterer - udover i mit hoved. Det er noget, jeg motiverer mig selv med. Jeg er ligeglad med de tre store hold. Det er i en anden liga.

Kevin Magnussen er i øjeblikket nummer otte med 45 point. Kun Nico Hülkenberg er foran med 52 point. Og så naturligvis de seks hurtigste, der allerede er så langt foran, at de ikke bliver hentet af B-klassen.

Sergio Perez er nummer ti med 30 point.

Sergio Perez er ikke enig med Kevin Magnussen i tankegangen om et B-mesterskab. Foto: All Over Press

