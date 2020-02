Rival peger fingre: Klodset sviner til Grosjean

Bejlerne til fjerdepladsen i konstruktør-VM bag de tre suveræne topteams i Formel 1 står i kø.

McLaren, Renault og Haas har alle som erklæret ambition at toppe midterfeltet, Alpha Tauri nøjes med at sigte efter femtepladsen, mens Racing Point også meldte sig ind i kampen om at være 'best of the rest', da teamet som det sidste af de ti præsenterede sin 2020-racer.

Teamchef Otmar Szafnauer kunne have gjort det mere elegant, da han oven på en stærk afslutning af 2019 for Formel 1's lyserøde hold forudså champagne og dermed podieplaceringer til både Sergio Perez og Lance Stroll i den kommende sæson.

- Vi har mål om at score flere point end vores rivaler, og for at kunne opnå vores mål kræver det, at vi får begge kørere i pointene til hvert løb. Vi har før gjort det; eller i hvert fald haft potentialet til at have begge i pointene til hvert løb. Nogle gange på første omgang ved du ikke, hvad der sker - Grosjean er stadig med, du ved aldrig, om han kører ind i dig, sagde Szafnauer på pressemødet ifølge blandt andre F1.com.

Forsøget på at være morsom er i bedste tilfælde klodset, og der skal ikke ret meget viden om Formel 1 til at vide, at Racing Point-bossen burde tage et langt blik i spejlet.

Den franske Haas-kører blev ganske rigtig døbt en 'første-omgangs tosse' af Mark Webber tilbage i 2012 og var i 2018 skyld i vildt crash på første omgang af Spaniens Grand Prix, men ellers er der løbet en del vand under broen siden da.

Sergio Perez (t.h) er en af midterfeltets mest driftsikre kørere, mens der stadig er tvivl om Lance Strolls (t.v.) sande kvaliteter. Foto: Racing Point

Hvis man kigger på Szafnauers eget team, skal han først og fremmest have styr på teamejerens søn Lance Stroll, som stadig ikke har overbevist nogen om, at han ville være i Formel 1, hvis det ikke var for fars penge. Franskcanadieren har på ingen måde en pletfri historie, hvad sammenstød med kørere angår.

Da Racing Point hed Force India, var teamets kørere desuden nogle af de farligste i feltet. I 2018 var teamets daværende kørere Sergio Perez og Esteban Ocon involveret i spektakulære sammenstød i Baku, Spa og Singapore. Begge er at finde på 2020-gridden.

Han kan let beskyldes for at træne hammerkast i et drivhus ...

Men ellers forstår man Szafnauers optimisme. Racing Points 2019-sæson blev kompromitteret af, at udviklingen af raceren startede, mens det daværende Force India var ved at gå konkurs. Siden har de nye ejere anført af milliardæren Lawrence Stroll pumpet penge ind i nye faciliteter til teamet, som har vokseværk med nu 465 ansatte i Silverstone.

Racing Point måtte nøjes med syvendepladsen i fjor efter fjerdepladser i både 2016 og 2017. Foto: Racing Point

Med et begrænset budget præsterede Force India at blive firer i konstruktør-VM både i 2016 og 2017. Teamet er både effektivt og gemmer på kloge hoveder.

Kørersammensætningen kan dog blive udfordringen i Szafnauers ambitioner. Et blik på sidste sæson fortæller hvorfor. Efter sommerpausen i fjor, hvor Racing Point blomstrede oven på en større opgradering, scorede Sergio Perez 39 point. Holdejerens søn Lance Stroll var derimod blot noteret for tre i samme periode på ni grandprixer.

Og det var ikke Romain Grosjeans skyld, at det ikke blev til flere ...

