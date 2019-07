Rivaler anker: Haas' gratis point i fare

HOCKENHEIM (Ekstra Bladet): Et teknisk problem med indstillingen af koblingen i de to Alfa Romeo-racere forbrød sig mod reglerne om, hvordan computere må assistere kørerne, hvorfor både Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi efter ternet flag i Tyskland fik 30 sekunders straf.

Beslutningen forfremmede Romain Grosjean til syvendepladsen, Kevin Magnussen til ottendepladsen, Lewis Hamilton til niendepladsen og selveste Robert Kubica til tiendepladsen. Ingen kan dog vide sig helt sikre, før det internationale motorsportsforbund, FIA, har sat punktum i sagen.

For Alfa Romeo agter at anke.

- Det er ekstremt skuffende at få begge biler straffet og skubbet ud af pointene i, hvad der havde været sådan et spændende løb, siger teamchef Frederic Vasseur i en pressemeddelelse.

- Situationen opstod under de omgange, vi tilbragte bag safetycar før den stående start. Her oplevede vi en defekt i koblingen, som var uden for vores kontrol, og vi vil undersøge sagen nærmere.

- Vi respekterer FIA’s proces og dommernes arbejde, men vi vil appellere denne beslutning, da vi mener at have grundene og beviserne til at få den omstødt. Vi vil snart tage kontakt til FIA, konstaterer Vasseur.

Senest et team forsøgte at få en dom omstødt var Ferrari i juni, da Sebastian Vettel blev straffet for måden, han kørte tilbage på banen i Canada. Uden det hjalp.

Haas fik sidste år heller ikke meget ud af at appellere beslutningen om deres ulovlige gulv, der diskvalificerede Romain Grosjean på Monza.

Kontroversiel kendelse

I Tyskland leverede dommerne endnu en kontroversiel dom, som druknede lidt i det hæsblæsende race. Ferrari lavede med Charles Leclerc en såkaldt unsafe release efter det første pitstop, hvor de blokerede Romain Grosjean, hvilket kostede adskillige placeringer for Haas-køreren.

Stewards valgte kun at straffe Ferrari økonomisk med en bøde på 5000 euro. Selv om ingen ønsker at straffe kørerne for en fejl begået af mekanikerne, lød kritikken, at det ikke helt stemmer overens med tidligere praksis.

Nok så vigtigt kan der spekuleres i sådanne domme, hvis man er kynisk. Hvis straffen ‘kun’ er 5000 euro for at vinde nogle placeringer på banen, er det risikoen værd. Og reglen er sat i verden for at beskytte holdenes mekaniker-team under pitstop, så de ikke kommer til skade.

