Rivaler fik ulovlig hjælp: Haas forfremmet

For tredje gang i denne sæson gik der timer, før det endelig løbsresultat forelå og med det, var der en trøstpræmie til blandt andre Haas - og Williams’ Robert Kubica!

I indstillingerne af koblingen havde Alfa Romeo forbrudt sig mod det tekniske reglement, hvilket udløste 30 sekunders straf til både Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi.

Begge ryger ud af pointene, mens Romain Grosjean forfremmes til syvendepladsen, Kevin Magnussen til ottendepladsen, Lewis Hamilton får to point for niendepladsen, mens sæsonens vildeste race blev endnu mere vanvittigt med tiendepladsen.

Den satte Robert Kubica sig på og scorede dermed sit første point siden comebacket i den Williams, ingen forventede ville være hurtig nok til point i år …

Dommen er yderst teknisk, men handler kort fortalt om, at Alfa Romeo har forbrudt sig mod reglen om, at kørerne skal køre bilen uden assistance.

Watts dom: Mercedes ydmyget totalt!

Kørerne skal selv styre koblingen ved starten af et løb, men de gør det med assistance fra et computersystem. Men det skal uden at virke som såkaldt ‘traction control’, som forhindrer hjulspin og leverer den maksimale kraft til hjulene.

I dette tilfælde assisterede systemet.

Teamet erkendte deres skyld og forklarede den med de ekstreme vejrforhold, og at de ikke havde øvet starter, når det var vådt. Derfor var den indstillet forkert.

