Rivaler hæmmet: Bør hjælpe Haas

Ferraris omfattende regelbrud i sidste sæson blev udstillet på Spa-Francorchamps, hvor den nu helt lovlige motor intet ekstra har at skyde med under tidtagningen.

Fra næste weekend får Ferrari samt kunderne Alfa Romeo og Haas en hjælpende hånd, når et nyt teknisk direktiv træder i kraft, som forbyder de særlige motorindstillinger, der giver ekstra fart på få udvalgte omgange.

Fremover skal alle motorer have samme grundlæggende indstilling både lørdag og søndag.

Hvor store konsekvenser, det får, vil Haas-teamchef Günther Steiner endnu ikke spå om. I kulissen arbejdes der til det sidste på at kunne presse de nye indstillinger så langt som muligt i kompromiset mellem ydelse og holdbarhed.

Men det bør hjælpe Haas.

- Jeg ved ikke, hvad folk finder på. Der foregår stadig udvikling omkring, hvilket niveau motorerne kan køre på hele tiden, så det er svært at spå om. Motorproducenterne laver masser af arbejde på rullebåndene lige nu for at se, hvor meget de kan presse den med kun en enkelt motorindstilling uden at ødelægge den over tid.

- Jeg kender ikke konsekvenserne, men tror ikke, at det kan blive værre for os, end det er nu. Eller det håber jeg, og teoretisk burde vi vinde noget performance som bil, siger Steiner til Ekstra Bladet.

Samme afvejning foregår hos Honda, som sidder bag i Red Bull-raceren.

- Det skete meget hurtigt, og vi arbejder lige nu på, hvordan vi skal køre motorenheden i kvalifikationen og løbet med samme indstilling, siger Toyoharu Tanaba fra Honda.

Se også: Tilbage på podiet: - Endelig!

Se også: Medie: Kan skubbe Kevin ud

- Vi har nu 17 bekræftede løb, så vi er ved at tegne et billede over, hvordan motorenheden kan holde til slutningen af sæsonen, siger japaneren.

Max Verstappen er den eneste kører i år, som har udfordret Mercedes i kampen om pole-position bare en smule. Tyskernes motor er dog grundlæggende stadig den klart bedste, så der er ingen garantier for, at det tekniske direktiv vil give mere spænding i kampen om de forreste pladser.

Har Kevin Magnussen en fremtid på Haas-teamet? Ekstra Bladet udspørger Günther Steiner i dette eksklusive interview - LÆS DET HER.

Debriefing fra Spa: Fyreseddel undervejs

Watts dom: Trist dag for Formel 1

Duer ikke længere: Skift en kører!

Tragedien gik verden rundt: Danske Mette i hjerteskærende trøst