Rivaler overrasker: Sindssygt intelligente

En positiv ting ved, at Formel 1-karrieren er et overstået kapitel for Kevin Magnussen er, at han igen har tid til at følge med i sin yndlingssport ...

- Jeg har jo ikke fulgt med i Formel 1 i lang tid. Der har jeg været i min egen lille boble, og jeg kan nærmest ikke huske, hvem der har vundet VM i de sidste mange år, siger danskeren til Ekstra Bladet.

Som gæste-ekspert hos TV3 Sport kræver det naturligvis, at man følger med, men det ville den danske Chip Ganassi og Peugeot-kører have gjort under alle omstændigheder.

Ikke mindst, som sæsonen udvikler sig.

- Jeg har også fulgt med, fordi jeg taget den rolle hos TV3, men jeg må ærligt indrømme, at jeg synes, det er meget spændende, siger Magnussen.

Særligt to tidligere rivaler har overrasket danskeren: Hvordan Daniel Ricciardo bliver kørt agterud af Lando Norris efter skiftet til McLaren, og hvordan Pierre Gasly er genopstået hos Alpha Tauri efter det kiksede og korte ophold hos Red Bull.

- Jeg synes, det er mærkeligt, at Ricciardo har det så svært. Jeg ved ikke, hvad der helt sker for ham, siger Kevin Magnussen.

- Jeg ser ikke selv Lando som et brændende naturtalent. Men han virker sindssygt intelligent, og det kommer du langt med i Formel 1. Fordi bilen er så kompliceret, og jo mere ingeniør du kan være, jo bedre er det.

Lando Norris er virkelig trådt i karakter hos McLaren. Her besigtiger han Zandvoort sammen med sit hold af ingeniører, der blandt andre tæller Kevin Magnussen tidligere performance-ingeniør José Manuel Lopez (nummer to fra højre). Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

- Sådan en som Fernando Alonso har et kæmpestort naturtalent for at køre racerbil og kontrollere bilen, men det er også hans intelligens, der tager ham så langt.

- Nogle gange er han også FOR intelligent og får dummet sig med teamet og politik. Hans fejl er, at han tror alle andre er dumme, siger han om sin gamle McLaren-kollega, som han især i 2018-sæsonen havde en række konflikter med.

Allerstørst på Monza under tidtagningen.

- Jeg synes også, at det er mærkeligt, at Pierre Gasly er så god. Han bliver sådan blæst bagover af Verstappen, men han er virkelig godt kørende.

Fernando Alonso er intelligent. Nogle gange også FOR intelligent, konstaterer Kevin Magnussen. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Siden fyresedlen fra Red Bull har den nu 25-årige franskmand vundet for Alpha Tauri og har opnået yderligere to podier. I denne sæson er han godt i gang med at udradere den unge japaner Yuki Tsunoda.

Pudsigt nok havde Magnussen selv chancen for at lukrere på Gaslys kiksede ophold hos Red Bull, der endte med at give Alexander Albon en uventet forfremmelse. Til 2019-sæsonen var sædet hos Toro Rosso, som endte med at blive Albons, en reel mulighed for Magnussen, som dog valgte at blive hos Haas.

Pierre Gaslys karriere har for alvor taget fart efter floppet hos Red Bull. Foto: Jan Sommer