Rivalerne brokker sig: Nu forsvarer F1-topbossen Haas

Haas-modellen er kommet for at blive, fastslår Ross Brawn

SAKHIR (Ekstra Bladet): Siden Gene Haas trådte ind i Formel 1 med sit team, har det været udskældt for det tætte samarbejde med Ferrari.

Modellen, hvor teamet køber så meget, som reglerne tillader af italienerne, har været under tryk, når rivalerne kom med ønsker til 2021-reglementet.

Det internationale motorsportsforbund, FIA, og F1-ejerne Liberty Media er kommet kritikerne en smule i møde. Eksempelvis skal Haas næste år designe sin egen bremsekøling i stedet for at benytte Ferraris.

Men F1’s sportslige chef Ross Brawn forsvarer måden, hvorpå Kevin Magnussens team opererer, i et interview med F1 TV.

- Haas-modellen er interessant. De har været meget succesfulde, og det er noget, som vi er nødt til at beholde i fremtiden. For det giver muligheden for, at et lille team kan være temmelig respektable, siger Brawn.

Haas køber så mange dele, som reglerne tillader af Ferrari.

- Vi er nødt til at finjustere den i forhold til, hvad de må. Men jeg ser ikke en stor ændring i Haas-modellen.

- Vi er nødt til at fjerne den tvivl, som nogle teams har omkring samarbejdet med et stort team som Ferrari. Vi er nødt til at sikre, at alt er veldefineret, så alle ved, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er tilladt.

- Der er gråzoner, som skal afklares. Haas er en god model, vi ønsker ikke at ødelægge den, men derimod sikre dens plads i Formel 1, siger Ross Brawn.

Da Ekstra Bladet talte med Günther Steiner i Bahrain, bragte han selv interviewet på banen. For det strider mod ønskerne fra teams som Renault, McLaren og Williams.

- Liberty tænker på det store billede, og hvad der er bedst for Formel 1. Alle teams er egoister, som plejer egne interesser, og de er dommeren. De skal sørge for forretningen, og at der er nok teams, som kan kæmpe på lige niveau, siger Steiner.

- Hvis du har tre teams, som er to sekunder foran resten. Og en gruppe som er to sekunder foran de sidste. Hvad sjovt er der ved det? Og hvor længe kan det vare ved?

- Det her er en måde at gøre det på. Hvis folk ikke kan lide det, skal de bare gøre et bedre stykke arbejde.

Foto: Jan Sommer

Haas-bossen trækker kun på skuldrene over rivalernes brok.

Især Renaults.

- Det er i deres egne hænder. Min holdning er, at de skaber deres egne problemer ved ikke at præstere tiltrækkeligt og bruge for mange penge, siger han.

