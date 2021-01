Røber usikkerhed: Det nagede altid Kevin

Kevin Magnussen har kørt seks sæsoner i Formel 1, og som situationen er lige nu, er det næppe sandsynligt, at det bliver til flere.

Fra sin debut i 2014, hvor han opnåede sit eneste podie, og frem til 2017, hvor han kom til Haas, var danskerens Formel 1-tid noget kaotisk.

I 2014 kørte han for McLaren Mercedes og blev vraget efter sæsonen.

I 2015 var han derfor blot reservekører for McLaren Honda, inden der igen i 2016 var et sæde til Kevin i Formel 1 - denne gang hos Renault.





Kevin sluttede samlet 16'er i mesterskabet i Renault-raceren. Bedste placering var syvendepladsen i Rusland. Foto: Jan Sommer

Her var han dog også kun en enkelt sæson. Først i 2017 fandt den danske racerkører endelig stabilitet hos et team, da han skrev under på to år med Haas. Senere blev det til yderligere to år.

Dengang glædede Kevin sig over sikkerheden med en længere kontrakt end hidtil.





Magnussen havde brug for vished for fremtiden, fortæller tidligere chefløbsingeniør. Foto: Jan Sommer

Netop sikkerheden for fremtiden har betydet meget for danskeren. Det fortæller hans nu tidligere chefløbsingeniør hos Haas, Aoyo Komatsu, til det engelske motorsportsmedie The Race.

- Det var godt for ham at have stabilitet. Det var på en måde altid i hans hoved med 'hvad vil der ske næste år?'

- Men selvfølgelig skrev vi under med ham for flere år, så det gav ham selvtillid.





Japaneren lærte Kevin godt at kende. Foto: Jan Sommer

Komatsu fortæller, at Magnussen fra første til andet år forbedrede sig meget, og det også blev nemmere at være mere ærlig over for teamet.

Også teamchef Günther Steiner vidste, hvad der skulle til.

- Vi havde bare brug for at få ham komfortabel, til at slå sig ned og få det bedste ud af ham.

Steiner og Kevin havde et godt forhold, men Haas kom i pengeproblemer og har derfor hentet betalingskører Nikita Mazepin ind. Russeren og Mick Schumacher kører næste sæson for Haas.

Magnussen skal i stedet køre sportsvogn i USA i IMSA-serien for Chip Ganassi Racing.

