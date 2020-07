Rødt chok: Ufatteligt F1-kollaps

Maskeraden er slut, og Formel 1-holdene har efter den længste forsæson i historien endelig vist deres sande styrke.

Kvalifikationen til Østrigs Grand Prix bød på et par vaskeægte chok, om end allerforrest var alt ved det samme.

Hvis ikke lige Mercedes igen-igen-igen var i en klasse over alle andre, ville Formel 1 gå en ufattelig spændende sæson i møde.

Valtteri Bottas snuppede pole-position sølle 12 tusindedele foran teamkammeraten Lewis Hamilton med Red Bulls Max Verstappen over et halvt sekund efter dem tredjepladsen.

Men Ferraris problemer var ægte.

Chokket over alle var, at Sebastian Vettel - uden nogen ulykker - blev slået ud i Q2 og starter løbet som 11’er. I Charles Leclercs side af garagen var det ikke meget bedre, for han var kun halvanden tiendedel hurtigere, og monegaskeren blev slået af både Red Bull, McLaren og Racing Point.

Italienerne har set langsomme ud siden vintertest og hævder at have lavet en grundlæggende designfejl, som de forsøger at rette med en stor aerodynamisk opdatering om to uger i Ungarn.

Men det er svært ikke at tænke på motoren, som sidste år var genstand for en undersøgelse fra det internationale motorsportsforbund, FIA, da konkurrenterne mistænkte den for at være ulovlig.

For Ferraris kundeteam Haas og Alfa Romeo var også i problemer.

Haas og Alfa Romeo var yderst tæt matchede, men langsomme sammenlignet med rivalerne. Foto: Darko Bandic/Ritzau Scanpix

Glemmer man alt om milliardær-sønnen Nicholas Latifi, der var et sekund fra sin egen teamkammerat, og går en svær sæson i møde, var Ferraris kunder og Williams utroligt tæt matchet.

Romain Grosjean, Kevin Magnussen, George Russell, Antonio Giovinazzi og Kimi Räikkönen kørte stort set enslydende tider.

Franskmanden trak i sidste forsøg det længste strå med sølle syv hundrededele til sin danske teamkammerat.

Fra Kevin Magnussen til de nærmeste i den gruppe var der tre og 11 tusindedele …

Haas-duoen starter derfor Østrigs Grand Prix som nummer 15 og 16 med lange udsigter til point. Historisk har de altid været gode på denne bane, men var langsommere end i fjor, hvor Kevin Magnussen kørte femtehurtigste tid.

- Lad os blive ved med at arbejde drenge. Det er kun den første. Vi finder noget mere, sagde Romain Grosjean.

Feltet er vanvittigt tæt.

I Q2 var der under fire tiendele fra Haas’ franskmand på 15. pladsen til Ferraris Sebastian Vettel på 11. pladsen.

Da kampen om pole-position udspillede sig overraskede Lando Norris med fjerdehurtigste tid og var dermed hurtigere end både Red Bulls Alexander Albon og Sergio Perez i den lyserøde Racing Point, som mange havde forventet ville toppe de normale midterhold.

