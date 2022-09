Røgslør fra Magnussen

Alpines Esteban Ocon lægger ikke skjul på, at han næste år gerne vil have Mick Schumacher som teamkammerat, når Fernando Alonso drager til Aston Martin.

Før Hollands Grand Prix gentog franskmanden sin præference. Han tror, at Schumacher ville ‘præstere rigtig godt, hvis han fik en konkurrencedygtig bil’.

Kevin Magnussen derimod lægger et fint lille røgslør ud over sin holdning, når han bliver spurgt om, hvem han ville foretrække som kollega næste år.

- Jeg kan ikke sige, at det ikke interesserer mig. Men min rolle i det valg er ikke-eksisterende, så jeg kan kun tålmodigt vente og se, hvem det bliver, sagde han på sin pressebriefing på Zandvoort.

- For min egen skyld håber jeg, at vi stadig har en god kører i bilen næste år. Fokus er, at vi scorer point og som team bevæger os fremad og vokser på lang sigt.

Fernando Alonso skal til Aston Martin, og Alpines tredjekører Oscar Piastri har kurs mod McLaren. Hvis Mick Schmacher stopper hos Haas, håber Esteban Ocon, at tyskeren kommer til Alpine. Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

Mick Schumachers styrker og svagheder holder han sig også fra konkret at kommentere.

- Det er altid svært at tale med jer om den slags, men det er tydeligt, at Mick er en talentfuld kører. Jeg har sagt mange gange, at du ikke vinder Formel 3 og Formel 2 uden at have talent.

- Selvfølgelig skal du være i de rigtige teams, men bilerne er grundlæggende ens, så du skal være den bedste kører det år. Det lykkedes for ham. De fleste kørere, som har vundet alle kategorier på vej til Formel 1, er meget gode, siger Magnussen.

Daniel Riccardos fremtid - enten i eller uden for Formel 1 - er det store spørgsmål i paddocken i disse dage. Magnussen taler heller ikke over sig, når det gælder muligheden for at blive kollega med en af sportens mest populære kørere.

- Jeg ved ikke, om Daniel kan gøre teamet bedre. Jeg har aldrig kørt direkte mod ham. Udefra har jeg altid set ham som en kører, der var ekstremt god, men det er svært at bedømme i virkeligheden.

- Hvor meget var det ham i en god bil, og hvor meget var rent faktisk ham. Men han kørte mod Max og gjorde det godt mod ham, og jeg er ret overbevist om, at Max er så god, som han ser ud til, siger Magnussen.

Kevin Magnussen venter tålmodigt og spændt på, hvem der bliver hans teamkammerat i 2023. Foto: Remko de Waal/Ritzau Scanpix

Hollænderen har næsten allerede sikret sit andet verdensmesterskab i træk. Magtdemonstrationen henover sommeren imponerer også Haas’ dansker.

- Jeg vil gerne tro, at hvis Max blev sat i en Haas, var der ting, han ikke kunne gøre. I hvert fald til start. Men han har det hele og lader til at være i ét med bilen. Hans bil ser også god ud, og hans teamkammerat er toer i mesterskabet, men kombinationen af Max og den bil er på et andet niveau, og jeg er ikke sikker på, at andre kan gøre, hvad han kan lige nu.

Fredagens træninger fra Haas var alt andet en overbevisende - især i den danske side af garagen. Der skal et stort skridt til fremad, før både teamet og Magnussen kan levere som forventet til den meget afgørende tidtagning.

Også Red Bull virkede bemærkelsesværdigt langsomme, mens Ferrari og Mercedes var flyvende.

