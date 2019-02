Rørende ord fra Schumachers søn: - Jeg er så taknemmelig

- Jeg er lykkelig over at være søn af alle tiders største Formel 1-kører, og jeg er lykkelig over, at han stadig bliver beundret for det, siger Mick Schumacher

Han har ikke før sagt det så tydeligt i offentligheden, men nu udtrykker den ulykkesramte Formel 1-legende Michael Schumachers 19-årige søn sig i rørende vendinger om sin far.

- Jeg er lykkelig over at være søn af alle tiders største Formel 1-kører, og jeg er lykkelig over, at han stadig bliver beundret for det, siger Mick Schumacher.

- Og selv om det tit er svært, så er det, som det er. Der er gode og dårlige stunder, siger han til det internationale motorsportsforbund, FIA’e magasin i et interview, som bliver videreformidlet af Bild.

- Det, at få så meget støtte fra så mange mennesker over hele verden, er jo ikke dårligt. Den er jeg meget taknemmelig for, siger Mick Schumacher, der selv er godt i gang med at køre i sin berømte fars hjulspor.

Forrige sæson vandt han europamesterskabet i Formel 3, og siden er han avanceret til Formel 2, hvor han kører for Prema Racing.

Og så har Ferrari skrevet kontrakt med ham, så han nu kommer ind på holdets talentakademi. Her skal han fremover være en del af Ferraris testprogram.

Michael Schumacher efter endnu en sejr og endnu et verdensmesterskab, denne gang i Japan 2003. Foto: AP

Som så mange andre racerkørere startede han på gokartbanen – naturligvis under sin fars opsyn.

- Det var virkelig sjovt at kunne dele det med ham, og jeg kan huske, at han engang spurgte mig, om jeg følte det som en hobby, eller om jeg gerne ville køre professionelt. Jeg svarede utvetydigt, at jeg ville være professionel. Jeg ville jo ikke lave andet, fortæller Mick Schumacher.

Om sin nye aftale med Ferrari har han tidligere sagt:

- Det er klart, at Ferrari har haft en stor plads i mit hjerte, siden jeg blev født, og de har også en stor plads i hjertet på min familie. Derfor glæder jeg mig over dette skridt.

Hans far, Michael Schumacher, kørte for Ferrari fra 1996 til 2006 og er alle tiders mest vindende kører.

For fem år siden var han udsat for en alvorlig skiulykke, og det er uvist, hvordan han har det i dag.

Mick Schumacher Født: 22. marts 1999 (19 år) Familie: Både faderen Michael og onklen Ralf Schumacher har lange F1-karrierer bag sig. Begyndte med gokart som otteårig i 2008 under navnet Mick Betsch – moderen Corinnas ungpigenavn – siden som Mick Junior og først fra 2015 i tysk F4 som Mick Schumacher. Største resultater: Europæisk Formel 3-mester (2018) og andenplads i tysk F4 (2016).

Se også: Så er det officielt: Schumachers søn klar for Ferrari

Schumachers familie med sjælden besked: Vi følger hans ønske

Se også: Tysk avis afslører: Sådan lever Schumacher i dag