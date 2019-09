Romains svagheder? Hvor skal jeg starte?

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Haas-teamchef Günther Steiner er en bramfri herre med humor, og til fredagens teamchefpressekonference i Singapore blev der ikke holdt igen med de sarkastiske bemærkninger.

Der blev rynket bryn, som han blev bedt om at forklare beslutningen om at forlænge med Romain Grosjean, fravalget af Nico Hülkenberg samt franskmandens styrker og svagheder.

- Også svagheder? Hvor skal jeg starte, lød svaret fra teamchefen, som pressekorpset spærrede øjnene op.

- Nej. Romain har været ved os i lang tid. Vi så på vores situation i øjeblikket, og kørerne er ikke vores problem; det er bilen.

- Så i sidste ende besluttede vi os for at fokusere på bilen, holde tingene stabile og derfor forlængede vi med Romain for et år.

Günther Steiner gik til grænsen og måske over den på fredagens pressekonference. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Vi kender alle hans svagheder. Mange mennesker ved, at hans topniveau er utroligt højt, men han har også et meget lavt bundniveau. Forhåbentlig er det tid til en forandring. Jeg venter på den, og måske er næste år et godt år, konstaterer Steiner.

Lyder det som en fuld tillidserklæring til køreren, som har været ved teamet fra dets fødsel?

Nej, vel.

Bag den sarkastiske kommentar gemmer sig også en historie om, at Grosjean både sidste år og denne sommer har været meget tæt på at få sparket. At de svingende præstationer, for mange fejl fra så erfaren en kører og den til tider brokkende natur har slidt på relationerne.

Hvad mon Romain Grosjean tænker, når han hører den slags kommentarer fra sin chef. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Men Haas-teamet er hverken førstevælger eller er villige til at betale sig fra at blive det, hvorfor forlængelsen bærer præg af fornuftsægteskab.

Her kan du læse den længere og mere sobre forklaring af kontraktforlængelsen.

Risikerer alt: Højt spil i F1's stoleleg

Straffet for Kevin-batalje: Han bryder aftale

Hülkenbergs Haas-flirt: - Jeg er ikke desperat