Ros fra Mercedes-boss: Klasse!

LE CASTELLET (Ekstra Bladet): Sejr i et Formel 2-hovedløb mangler stadig, men der er stadig fem chancer tilbage i 2022 for Frederik Vesti, som fortsætter sin fremgang i klassen lige under F1.

Under Frankrigs Grand Prix leverede den danske Mercedes-junior en tredjeplads i hovedløbet, en femteplads i lørdagens sprint og dermed sæsonens foreløbigt bedste pointhøst.

Det var imidlertid en anden detalje, som virkelig havde imponeret Mercedes-talentchefen Gwen Lagrue, da Ekstra Bladet talte med ham.

For tredje gang i år var Frederik Vesti på podiet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kvalifikationen i Frankrig var større klasse end Vestis pole-position for to uger siden i Østrig. Et teknisk problem betød, at han ikke fik nogen omgange under træning. Alligevel gik Frederik Vesti ud og kvalificerede sig treer vel at mærke foran sin stærke teamkammerat Théo Pouchaire.

Netop arbejdet med tidtagningen om fredagen er, hvad Lagrue glæder sig over, og som har udløst bedre præstationer sammenlignet med den skuffende sæsonstart.

I hovedløbet kom Vesti under pres fra teamkammeraten Pouchaire bag ham med det samme, men smækkede straks døren. Det franske ART Grand Prix pittede sin franske kører lidt tidligere, hvilket var en hurtigere strategi. Så Pouchaire blev toer bag den japanske vinder Ayumu Iwasa.

Gwen Lagrue (t.h.) styrer Mercedes' talentprogram. Foto: Tariq Mikkel Khan

Dobbelt-podiet var ekstraordinært for ART, som aldrig tidligere i Formel 2 har haft begge sine kørere i top tre i et hovedløb. Man skal helt tilbage til 2015 og GP2 for at finde det seneste.

Hos Frederik Vesti er blikket rettet mod den første sejr og gerne allerede næste uge i Ungarn. Som weekenden udviklede sig erklærede han sig tilfreds med at have høstet en solid bunke point.

- Det var meget ukendt land i tidtagningen, og jeg måtte stort set gætte på mine bremsepunkter, sagde han.

- På det seneste har vi været meget stærke under kvalifikationen, men uden at have scoret ret mange point.

Fem afdelinger resterer i F2-mesterskabet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hjulspin spolerede starten fra anden position på Silverstone, mens regn ødelagde hans løb i Østrig fra pole-position.

Resultatet betyder, at Vesti kravler ind i top ti i mesterskabet, hvor en samlet fjerdeplads eller sågar en tredjeplads med en stærk sæsonafslutning er inden for rækkevidde.

‘Der er et yndigt land’ blev senere afspillet på Paul Ricard. I Porsche Super Cup fortsætter Bastian Buus sin imponerende rookie-sæson. I Østrig scorede den 19-årige dansker sit første podie. I Frankrig konverterede han sin første pole-position til årets første sejr.