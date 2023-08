Ros fra Mercedes-top: Frederik fortjener chancen

En træningssession under et F1-grandprix er det naturlige næste skridt for Frederik Vesti, siger Mercedes-teamchef Toto Wolff

Tirsdag bekræftede Mercedes, hvad Ekstra Bladets læsere har vidst i over tre uger: Frederik Vesti får chancen i en fredagstræning i Formel 1.

To gange i løbet af sæsonen skal holdene overlade en bil til en ung kører om fredagen, og hos Mercedes gav valget sig selv.

- Fred har indtil videre leveret en imponerende Formel 2-sæson. En FP1-session er næste skridt i hans udvikling, og vi ser frem til at give ham muligheden, siger teamchef og medejer Toto Wolff.

- Han er en talentfuld kører, ikke kun hurtig, men også eftertænksom, og han forstår præcist, hvad teamet efterlyser fra ham i bilen. Jeg er sikker på, at han vil præstere glimrende og levere et solidt udgangspunkt for arbejdet resten af weekenden.

Danmarks næste Formel 1-håb Frederik Vesti er i stald hos Mercedes, der i mange år har domineret toppen af Formel 1. Her kører han simulatorkørsel og suger til sig fra deres kørere, når han får chancen. I efteråret venter hans første frie træning til et F1-grandprix Får chancen hos tophold: Sådan sker det bag facaden

Sidste år i Abu Dhabi sad Frederik Vesti for første gang i en Formel 1-bil. Her efterlod han et godt indtryk hos raceteamets ingeniører.

- Fred leverede fejlfrit sidste år til ‘young driver’-testen, og vi ser frem til at have tilbage i bilen. Han har i F2 i år vist, hvad han er i stand til med stærk fart i kombination med stabilitet, siger Andrew Shovlin, chef for Mercedes’ raceteam.

Får endnu en chance

- Fred har været en del af teamet i adskillige år nu og har været en vigtig del af vores simulator-udvikling og setup-program. Derfor ser vi frem til at give ham hans første F1-session i en grandprix-weekend.

Frederik Vesti i selskab med FIA-præsident Mohammed ben Sulayem og Mercedes-teamchef Toto Wolff efter sejren i sprintløbet på Silverstone. Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Mercedes vælger Mexico, fordi det ikke kolliderer med F2-kalenderen og ikke er en sprintweekend med kun en træning.

Singapore og Suzuka er for risikable baner til at udskifte førstekørerne.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det også planen at give Frederik Vesti første træning i Abu Dhabi, om end weekenden kolliderer med sæsonfinalen i Formel 2.

