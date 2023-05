Ros fra Mercedes-top: 'Mesterklasse'

MONACO (Ekstra Bladet): 'Mesterklasse'.

Mercedes-talentchefen Gwen Lagrue bruger sjældent store ord, men det gjorde han efter Frederik Vestis dominerende Formel 2-weekend.

Han udgjorde den mest indflydelsesrige person i velkomstkomiteen i den lidt ydmyge monegaskiske paddock; som ligger i et parkeringshus ...

Men en weekend, som den 21-årige Vesti leverede i Monaco, er noget, der bliver lagt mærke til i den mere fancy Formel 1-paddock, hvor han drømmer om at lande et sæde næste år eller i 2025.

Han fører mesterskabet efter poleposition på en af de mest krævende baner i kalenderen og så fejlfri eksekvering i hovedløbet.

Lige i Monaco er det ingen selvfølge. Alpine-junioren Jack Doohan satte sin bil i væggen og fremprovokerede midtvejs både drama og rødt flag.

Og som man så under træning i Formel 1, kunne det gå galt for selveste Lewis Hamilton.

Frederik Vesti er den første i F2-feltet, som vinder to featureløb i år. Foto: Julien Delfosse/Ritzau Scanpix

Resultater som disse bringer Vesti endnu mere ind i varmen hos Mercedes.

Teamchef Toto Wolff var en af de sidste til at ønske held og lykke før den tidtagning, som lagde grunden for karrierens største sejr.

- Det er superrart at vide, at man har hans støtte, siger Frederik Vesti til Ekstra Bladet.

Selv om hans Prema-team og Formel 2-mesterskabet får det altoverskyggende fokus, lurer Mercedes i baggrunden. For det er dem, der for alvor kan hjælpe med Formel 1-drømmen, hvis resultaterne retfærdiggør det.

- Det er det her, de vil se. Resultater på det her niveau, de forventer. Men de vil også se fremgang. Og det må vi sige, at jeg har givet dem, så de er bare enormt glade. De skal også have en kæmpe tak, fordi Mercedes er virkelig en stor støtte.

- De er med til at presse mig og vise mig vejen. Det er virkelig fedt at være en del af det.

- Det er min featurerace-sejr nummer to. Den første af alle kørere til at tage den i år. Det betyder noget, for det viser, at vi hele tiden bliver bedre, siger Vesti, der som alle racerkørere bruger ‘vi’ om sit hold, selv om ‘jeg’ nu også ville være passende.

- Det er det, der skal til. Og Prema bliver ved med at vise, at de er sultne, og at de har den bil, der skal til.

Frederik Vesti mærker stor støtte fra Mercedes, der er tilfreds med det danske talents resultater Det Mercedes vil se

20 år efter Nicolas Kiesa blev Frederik Vesti den anden dansker til at vinde i Monaco. Hvis der er et sted, alle racerkørere drømmer om vinde, er det her.

‘Fuldstændig vanvittigt’ beskriver bedst følelsen, siger det danske stortalent.

- Jeg vågnede med mange positive tanker. Vi har haft en enormt god uge. Poleposition i fredags og fart i sprintløbet, men der er bare et enormt pres. En dårlig start, et dårlig pitstop, en safetycar på et forkert tidspunkt. Der er så mange små ting, der kan ændre udfaldet i det her løb.

Nu venter løb i Barcelona på en bane, som alle kender indgående, og hvor F2-holdene lige har testet. Dernæst pause til fire løbsweekender i juli på baner, som Vesti kender og kan lide.

Fra poleposition er man storfavorit i Monaco, men arbejdet skal gøres færdigt. Foto: Julien Delfosse/Ritzau Scanpix

- Hvis vi ser på sæsonen sidste år efter Monaco, så havde jeg seks point. Gadebanerne var min største udfordring sidste år. Og Barcelona, som vi skal til næste weekend, var mit første gennembrud sidste år og i de efterfølgende seks løb, var jeg en af dem, der scorede allerflest point. Det kan jeg hente meget selvtillid fra.

- Jeg vil sige, at jeg måske også har overrasket mig selv med de her resultater så tidligt på sæsonen. Og jeg har virkelig troen på, at vi har bilen, og at jeg har mindsettet til at tage det lidt videre, siger Vesti.

Sejren betød ændring af rejseplanerne.

Vinder man i Monaco, er gallamiddagen om aftenen obligatorisk!

