Russisk militær ude efter Mazepin

Russisk værnepligt truer Nikita Mazepins Formel 1-karriere.

Historien fik vind på de mere obskure hjemmesider med F1-nyheder efter følgende udtalelse under St. Petersburg International Economic Forum fra Haas-kørerens far Dmitrij Mazepin, som efter en tur gennem Google Translate fra russisk lyder således.

- Nikita har 23 løb, og de fortæller ham, at han skal ind i hæren. De fortæller ham, at han skal være i træningslejr ofte. Der ville ikke være undtagelser, sagde oligarken.

Milliardæren understregede, at det ikke kun gjaldt sønnen, men var en udfordring for samtlige russiske sportsfolk.

Der er imidlertid styr på situationen.

I Aserbajdsjan forklarede Nikita Mazepin, hvad der er op og ned i problemstillingen.

Russisk værnepligt for mænd mellem 18 og 27 år varer et år, men der findes en slags undtagelser.

- Fra min side er situationen klar.

- Jeg studerer på universitetet, og som det fungerer i Rusland, er der værnepligt, men der findes to måder at aftjene den på, når du er rask nok, siger Nikita Mazepin ifølge Autosport.

Udtalelser fra Dmitrij Mazepin (t.h.) er blevet misforstået en smule. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Løsning et er at afslutte universitetet og så tjene et år. Løsning to, hvis du er fit nok og har gode resultater nok fra dine studier, kan du komme ind i en eliteenhed, som bliver aftjent på en helt anden måde.

- Det er en dag om ugen, hvor du lærer at blive reserveofficer. Det tager tre år, men kan gøres med en dag om ugen og i et klasselokale. Det er, hvad jeg har gjort i to år allerede, og jeg bliver naturligvis ved endnu et år, så jeg forhåbentlig bliver færdig som reserveofficer, siger Mazepin.

Haas’ udskældte russer har studeret økonomi og sprog i årene før Formel 1.

Mercedes-køreren Valtteri Bottas har været i en lignende situation. I Finland har man også obligatorisk værnepligt uden de store muligheder for at slippe.

Bottas aftjente sin i 2012 efter sejren i GP3 og før debuten i 2013 i F1 for Williams. Han har rang af korporal og blev valgt som ‘topsoldat’ i sin deling.