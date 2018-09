Rygter tager til: Ferrari-stjerne får silkesnoren

MONZA (Ekstra Bladet): Alt, hvad angik Formel 1, blev sat på pause, da Fiat-Chrysler og Ferrari-bossen Sergio Marchionne tidligere på sommeren pludselig gik bort blot 66 år gammel.

Den tidligere chef for tobaksgiganten og mangeårige Ferrari-sponsor Phillip Morris Louis Camilleri har overtaget ledelsen af Ferrari - heriblandt F1-teamet - og nu begynder der så småt at blive truffet beslutninger igen. I hvert fald hvis man skal tro de italienske medier.

På hjemmebanen Monza til sidste weekends Italiens Grand Prix mødte han pressen for første gang. Interessen var så stor, at allerede ti minutter før seancen gik i gang, lukkede Ferrari døren; der var ikke plads til flere.

Louis Camilleri lagde ud med at mane til ro. Både hvad næste års holdkammerat til Sebastian Vettel angår og Ferraris fremtid i Formel 1.

Kimi Räikkönen har kørt for Ferrari 2007-2009 og foreløbigt fra 2014-2018. Foto: Jan Sommer

Afdøde Sergio Marchionne var tilhænger af at forfremme 20-årige Charles Leclerc fra Sauber til Ferrari allerede fra den kommende sæson. Mens teamchefen Maurizio Arrivabene skulle hælde mod at give endnu en sæson til Kimi Räikkönen for at bevare roen internt og ikke rykke ved magtbalancen med Sebastian Vettel som ubestridt førstekører.

- Når vi tager beslutningen, og der er ingen tidsramme, får I den at vide som nummer to, sagde Camilleri.

Han ville ikke forholde sig til Leclerc, men gerne tale om snart 39-årige Kimi Räikkönen:

- Jeg kender Kimi rigtig godt. Han er en kær ven og har været det længe.

Ferrari kan trække sin beslutning til i hvert fald midt oktober, hvor italienerne senest skal meddele Sauber, hvilken kører de ønsker at placere her. Men de første lastvogne havde ikke forladt paddocken i Monza, før rygterne begyndte at florere: Kimi Räikkönen får silkesnoren, og Charles Leclerc bliver teamkammerat med Sebastian Vettel fra 2019.

Italiens Grand Prix blev en skuffelse for de mange tifosi. Kimi Räikkönen tog sin anden pole-position i løbet af ti år - endda med teamkammeraten Sebastian Vettel ved siden af sig - men Lewis Hamilon vandt alligevel på italienernes hjemmebane. Foto: Jan Sommer

Torsdag skrev den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport, at beslutningen var truffet. Den finske 'Iceman' havde på Monza fået beskeden om, at hans option ikke ville blive udnyttet. Annonceringen var kun et spørgsmål om tid og kunne komme samme dag, hvad den nu ikke gjorde. Fredag skriver samme avis så, at den ventes senest inden det kommende grandprix i Singapore.

Angiveligt har den nye ledelse valgt at følge den magtfulde Sergio Marchionnes sidste ønske om at give ungdommen chancen.

Holder igen med trusler

Samme Marchionne raslede også med sablen tidligere på året og truede med at trække Ferrari ud af Formel 1, hvis ikke italienerne fik sin vilje i de omfattende regelændringer, som Formel 1’s nye ejere er på vej med til 2021-sæsonen - heriblandt fordelingen af sportens indtægter og indførslen af et budgetloft.

Ferrari-præsident død efter pludselig sygdom

Truslerne blev lagt på hylden af den nye Ferrari-chef.

- Jeg er overbevist om, at det er i alles interesse at finde en aftale, som er bæredygtig for alle parter. Udover det er jeg ikke villig til at sige meget og kommer aldrig til at forhandle gennem medierne, siger han.

Ferraris bestyrelse mødes fredag morgen med i princippet én ting på dagsordenen: Udpegelsen af Louis Camillerin som topchef (CEO).

Formel 1 i Italien er lig Ferrari. Foto: Jan Sommer

