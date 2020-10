Rygter tager til: Rig russer på Haas-kurs

Franske medier mener at vide, at Nikita Mazepin har skrevet under med Haas - og både Magnussen som Grosjean er fortid. Haas-teamchefen benægter

Indikationerne er stærke for, at Nikita Mazepin fra 2021 kan kalde sig Haas-kører.

Som Ekstra Bladet skrev efter løbet i Sochi, var den hovedrige 21-årige russer under overvejelse, og fra enkelte franske pressekilder forlyder det, at aftalen er indgået.

Canal+ mener endog at vide, at både Romain Grosjean og Kevin Magnussen er fortid på teamet.

Uden dog at kunne fortælle, hvem den anden kører i teamet skulle være.

Den corona-ramte 2020-sæson har været et langt kørerrygte, og de bliver ikke mindre af, at en stor del af pressekorpset ikke har haft adgang til paddocken i år, hvor mange af de samtaler uden for referat, hvor information lækkes, og nyhedshistorier opstår, ikke finder sted.

Under Eifels Grand Prix bekræftede teamchef Günther Steiner Ekstra Bladets oplysninger om et møde, men afviste ved samme lejlighed et decideret salg til dollarmilliardæren Dmitrij Mazepin, far til Nikita.

- Jeg har kendt Hr. Mazepin et stykke tid, og han var i Rusland af åbenlyse årsager. Han er russer. Han var i vores motorhome med sin familie og fik en kop kaffe. Det var det. Teamet er ikke til salg i øjeblikket, siger Steiner.

- F2 er i et meget godt år, og der er mange at vælge imellem. Mazepin er helt sikkert en af dem. Han ligger fem-seks stykker i mesterskabet og har vundet løb. Selvfølgelig kigger vi på alle i øjeblikket.

Et partnerskab med Mazepin vil udløse mange millioner til Haas’ udviklings- og driftbudget, som man har set det i senere år med Lance Stroll og Nicholas Latifi hos Williams, og før det med Pastor Maldonado hos Lotus (og Williams).

Hvem kollegaen i så bliver er uklart.

Ikke mindst fordi Haas har brug for en vis erfaring, hvis man sætter en løs kanon som Nikita Mazepin i den ene side af garagen.

Nico Hülkenberg er naturligvis på markedet, hvis man har pengene til tyskerens løn og kan overbevise ham om den sportslige værdi i projektet.

Et andet bud er Sergio Pérez, men - ligeledes beskrevet af Ekstra Bladet - tiltager rygterne om Sergio Pérez’ forhandlinger med Williams. Endda skulle mexicaneren være i spil til George Russells sæde og ikke teamets svageste kører, Nicholas Latifi.

Canadierens rige far har ydet store lån til Williams.

Den højt agtede George Russell, hvis karriere styres af Mercedes, ville også være interessant for Haas.

Men det gælder om at holde tungen lige i munden, for der er stor forskel på historier fra journalister, som har kilder, og dem som bare gætter.

Tag den hollandske udgave ud af GP Blog. De var hurtigt på tasterne, da Nico Hülkenberg lørdag dukkede op på Nürburgring, hvilket afstedkom en historie om, at han måske skulle præsenteres som Haas-kører.

Masser af tilbud: Jeg er meget spændt

Overraskende melding: - Ikke en kandidat

- Strategien kostede point

Sandheden var, at tyskeren skulle afløse syge Lance Stroll hos Racing Point. Og at han under alle omstændigheder ville have været der som tysk tv-ekspert.

Sammenfald og sammenhæng er ikke det samme, hvilket i øvrigt gælder mange konspirationsteorier.

Haas-boss: Har ikke travlt

Hos Haas bliver Günther Steiner ved med at fastholde, at intet er afgjort og underskrevet.

- Der er så mange mennesker ledige i øjeblikket med masser af talent, og derfor har jeg ikke travlt med at træffe en beslutning. Lance blev syg lørdag morgen, og inden for et par timer havde Racing Point Nico her. Han havde intet at foretage sig, og man kan ikke påstå, at han er uden talent. Det tog dem ikke lang tid at finde en, og det samme gælder for næste år. Jeg har ikke travlt, siger Steiner.

