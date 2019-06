Rygterne svirrer: - Bullshit

MONTREAL (Ekstra Bladet): Pausen mellem grandprixet i Monaco og turen til Canada bød på et par kulørte historier om næste års kørermarked, som gik deres sejrsgang på internettet og blev forstærket af de mange hjemmesider, der lever af stramme andres historier uden nødvendigvis at fortælle, hvor de har dem fra.

En bemærkning fra en anerkendt engelsk journalist blev til, at Sebastian Vettel overvejer at stoppe hos Ferrari ved udgangen af sæsonen, mens den italienske del af motorsport.com lancerede en historie om, at Red Bull efter denne sæson overvejer at udskifte Pierre Gasly med Nico Hülkenberg.

Begge historier blev efter ankomsten til Canada afvist som opspind.

Pierre Gasly var irriteret over historierne om hans fremtid hos Red Bull. Foto: Dan Istitene/Ritzau Scanpix

Red Bull-bossen Helmut Marko kaldte det noget vrøvl, og den franske rookie var torsdag temmelig irriteret.

- Vi ringes ved hver uge efter løbet. Han ringede til mig for at rede trådene ud, og helt ærligt gider jeg ikke bruge for meget tid på den slags bullshit. Jeg har vigtigere ting at tage mig af som mit job, min familie og mine venner.

- For mig er sådan noget bullshit bare dårlig journalistik. Jeg gider ikke kommentere det yderligere, siger Gasly.

Franskmanden fik en skidt start på sin karriere hos Red Bull, men har de seneste løb nærmet sig Max Verstappens niveau. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er virkeligheden snarere, at det er Nico Hülkenberg, som forsøger at gøre sig til hos Red Bull.

Sebastian Vettel grinede kun af rygterne om hans karrierestop. Tyskeren og Ferrari har papir på hinanden til og med 2020.

- Jeg har aldrig sagt noget i den stil, så jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Jeg tror, jeg kan stoppe, når det passer mig, og teamet kan formentlig sparke mig ud, når de har lyst til det. Men jeg er meget glad for at være på teamet, og jeg håber, at de er glade for mig, siger Sebastian Vettel.

Sebastian Vettel har ingen planer om at forlade Ferrari lige foreløbigt, siger tyskeren. Foto: MARK THOMPSON/AFP/Ritzau Scanpix

- Jeg er meget sulten og er på en vinder-mission. Det er det eneste, som betyder noget for mig; at vinde med Ferrari, og det arbejder jeg mod. Lige i øjeblikket vinder vi ikke, så I kan regne ud, at vi stadig har noget arbejde foran os.

I modsætning til Gasly tog den firedobbelte mester rygtehistorierne helt roligt.

- Det går mig ikke på. Jeg forstår, at en del af jeres arbejde er … ikke at finde på historier, men at skrive noget interessant. Det generer mig ikke. Gør hvad I vil, og jeg gør, hvad jeg vil!

