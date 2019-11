Rygterne svirrer: Ferrari snød sig til topfart

AUSTIN (Ekstra Bladet): Lotus’ legendariske designer Colin Chapman sagde engang: Regler er til for at blive fortolket af kloge mænd og til at blive fulgt af tåber.

Formel 1 har altid handlet om at finde smuthullerne i reglementet, de grå zoner, og hvis man snyder, gælder det om at gøre det så intelligent, at man ikke bliver opdaget.

Ferrari har højst sandsynligt været ude i sidste variant efter sommerpausen, hvor de begyndte at vinde løb, og ingen er rivalerne kunne forstå, hvordan de røde racere var i stand til at nå markant højere tophastigheder end alle andre.

På langsiderne var de pludselig raketter sammelignet med Mercedes og Red Bull.

Teorien - som efter Ekstra Bladets oplysninger er temmelig sandsynligt - går på, at de to Ferrari-racere har været udstyret med et snedigt system, der omgik reglerne for, hvor meget brændstof der må løbe til motoren et givet tidspunkt.

Brændstoftilførslen på maksimalt 100 kg/t. er ikke en konstant måling. Derimod foregår den i intervaller. Ferrari skulle have snydt måleren med et system, der øgede brændstofstilførslen, når der IKKE blev målt, mens den var sænket til det tilladte, når der blev målt.

Hvilket gav dem en performance-fordel.

Red Bull-Honda fik færten af det og gik til det internationale motorsportsforbund, FIA, med en forespørgsel om, hvorvidt et sådan system var lovligt.

For så ville de gøre det.

Det afstedkom et teknisk direktiv til holdene i USA, som fastslår, at det vil være ulovligt.

Charles Leclerc blev nummer fire i USA og blandede sig aldrig i podiekampen. Foto: Clive Mason/AFP/Ritzau Scanpix

Ferrari har naturligvis nægtet urent trav. Men pludselig scorede Valtteri Botttas den første Mercedes-poleposition siden før sommerpausen, og Ferrari-kørerne vandt ikke længere så meget tid til Mercedes og Red Bull på langsiderne.

Både Lewis Hamilton og Max Verstappen var i USA ude med stikpiller rettet mod den italiensk stolthed.

- Hvad, der sker denne uge, bliver spændende. Jeg tror, de har mistet lidt motorkraft. Det bliver interessant at se, hvordan det fortsætter, og hvor det viser sig i løbet, sagde den nu seksdobbelte verdensmester efter kvalifikationen.

Søndag fik Sebastian Vettel en forfærdelig start og udgik, mens Charles Leclerc blev firer uden at være i nærheden af at kunne udfordre Mercedes eller Max Verstappen. Vel at mærke med en tidligere generation Ferrari-motor installeret efter problemer under tredje træning.

Hollænderen holdt ikke igen efter løbet, da han til tv blev spurgt, om det var mærkeligt, at Ferrari ikke kunne kæmpe med i starten.

- Åh, det er ikke mærkeligt, sagde han.

- Hvorfor, lød det opfølgende spørgsmål.

- Hvad tror du? Du kan selv regne det ud.