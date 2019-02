Så døden i øjnene: Nu er han klar til mirakel-comeback

Efter at have set døden i øjnene er Formel 1-stjernen Robert Kubica klar til igen at sætte sig bag rattet i en F1-racer

Når det australske Grand-Prix næste måned skyder Formel-1 sæsonen i gang, vil polske Robert Kubica formentlig have lidt ekstra sommerfugle i maven.

Starten på den nye sæson vil nemlig også markere enden på en lang, hård og ikke mindst mirakuløs rejse for stjernen.

Under et rally-løb i Italien i 2011 kørte han galt i høj fart og var tæt på at miste livet.

Formel 1-stjerne alvorligt kvæstet

I et interview med The Sun taler Kubica nu ud om ulykken og vejen tilbage til verdens fornemmeste motorsport.

- Der var mange mørke stunder.

- Men det, der for alvor gjorde en forskel, var, da jeg accepterede, hvad der var sket.

- Du er nødt til at starte forfra. Tingene kan ikke blive, som de var før. Du er nødt til at bygge ovenpå det, der er tilbage, siger han.

Dystre udsigter

Den første tid efter ulykken var der ikke meget, der tydede på, at Robert Kubica ville komme til at sidde bag rattet i en Formel 1-racer igen.

Men med jernvilje og benhårdt arbejde, samt mere end 20 operationer i alt, kunne han allerede efter seks måneder køre bil igen og dermed påbegynde rejsen tilbage til racerbanen.

- Når man tænker på, at jeg slet ikke kunne gå de tre første måneder, og at jeg sad i kørestol de næste to, så kom jeg ret hurtigt ud at køre igen.

- Jeg kunne godt have droppet drømmen om Formel-1. Men efterhånden som jeg kom tættere og tættere på banen igen, kunne jeg mærke, at jeg virkelig havde lyst til at gøre comeback, siger han.

En ny følelse

Selvom Robert Kubica føler sig klar til grandprixet i Australien, så har ulykken alligevel sat sine spor på den 34-årige polak. Og det er ikke kun de fysiske mén, der kan mærkes.

- Før var jeg som en maskine.

- Ulykken har ændret mig meget. Jeg er langt mere sensitiv og følsom i dag.

- Du er nødt til at lære at styre de følelser. Jeg er ikke bange for dem, jeg håber bare, at de får en positiv indflydelse på mig, siger han.

Robert Kubica Født: 7. december 1984 (33 år) i Krakow, Polen Formel 1: BMW Sauber (2006-2009) og Renault (2010) Løb: 76 Sejre: 1 Podier: 12 Første polak i Formel 1 og regnes om en af sin generations mest talentfulde kørere. Kørte for Renault og havde en forhåndsaftale med Ferrari, da en rallyulykke næsten kostede ham livet.

