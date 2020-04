Så er det officielt: Går ind i Formel 1

James Bonds elskede Aston Martin vender tilbage.

Nej, det er ikke titlen på en ny Agent 007-film, men nyheden om, at det ikoniske bilmærke igen skal køre Formel 1.

Mere end 60 år efter, at briternes stolthed ud i biler senest var at finde i Formel 1, har konsortiet bag den lyserøde racer, altså Racing Point, meddelt, at der er et nyt navneskifte på vej til teamet, der tidligere har heddet blandt andet Force India, Spyker og Jordan.

Inden Aston Martin vender tilbage, i øvrigt med en Mercedes motor, skal det ellers kriseramte britiske bilmærke ud og finde 600 millioner euro, 4,5 milliarder.

De første 300 millioner euro er i hus takket været konsortiet Yew Tree med en vis Lawrence Stroll i spidsen.

Dermed har den canadiske milliardær sikret sig, at sønnen Lance Stroll trods dårlige resultater også har et Formel 1-sæde i 2021, hvor Aston Martin vil komme til at holde på startgridden sammen med andre bilmærker som Mercedes, Ferrari, Renault og Alfa Romeo.

Da Aston Martin kørte med i Formel 1 i 1959 og 1960 var det ikke med den succes, som Aston Martin har oplevet de seneste år i VM for sportsvogne, hvor de to danske kørere, Nicki Thiim og Marco Sørensen er på vej mod deres anden VM-titel i den prestigefyldte GTE Pro-klassen.

På samme tid som et mislykket Formel 1-eventyret dominerede Aston Martin i øvrigt i 24 timers løbet i Le Mans blandt andet med Carroll Shelby bag rattet.

Sidstnævnte fik i den prisbelønnede film, Le Mans 66 med undertitlen 'Ford v Ferrari' et 'come back' med Matt Damon i rollen som Carroll Shelby, der efter karrieren bag rattet har været en succesfuld bildesigner.

Nyheden om, at samarbejdet mellem Lawrence Stroll og Aston Martin er en kendsgerning, vil i første omgang betyde, at Aston Martin vil forsvinde som 'reklame' på Red Bull raceren, men hvem man ellers har et teknologisk samarbejde.

Det sidste skulle have afkastet en ny Aston Martin Valkyrie-sportsvogn, som var tiltænkt en hovedrolle i Le Mans' nye A-klasse, hypercars, men klassen er allerede på vej ud, inden den overhovedet er blevet præsenteret, fordi teamene hellere vil køre LMP2.

I et håb om at holde sportsvognsklassen kørende er resten af verden blevet enige med USA om et fælles reglement for klassen, som i dag er A-klassen i USA, men kun næststørste klasse i resten af verden.

Hverken Nicki Thiim eller Marco Sørensen skal trods status som 'førstekørere' hos Aston Martin regne med, at de kan blive en del af Formel 1.

Tværtimod skal de to måske ud at finde andet arbejde, fordi danskerne var inde i billedet til at køre den nye Aston Martin Valkyrie, men projektet er officielt sat på pause på grund af økonomien, men også Formel 1-planerne.

Mange regner med, at det er lagt 'dødt', men vil komme ud i en eller anden gadeudgave.

Det er det, som gør, at sportsvognene kan overleve, fordi de fleste Le Mans-biler omdannes til biler, som kan købes til almindelig kørsel.

Nicki Thiim og Marco Sørensen er i en Aston Martin på vej mod VM-titlen og en usikker fremtid (Foto: Jan Sommer)

Se også: Coronavirus udsætter Le Mans

Se også: Corona bremser hede danske VM-drømme

Sådan står Kevin: Magtforholdet i årets Formel 1