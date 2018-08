Så er det officielt: Superstjerne erstatter Alonso for McLaren

Det kom som et chok for mange, da Fernando Alonso tidligere på ugen offentliggjorde, at han stopper karrieren efter indeværende sæson.

Det bliver landsmanden Carlos Sainz, som skal afløse Alonso, bekræfter McLaren torsdag på sin hjemnmeside. Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, faldt aftalen mellem McLaren og Sainz på plads i Ungarn tidligere på året.

Den 23-årige spanier, der i denne sæson kører for Renault, har sat sin underskrift på en aftale, som løber flere år frem.

Fulgt ham længe

Den unge Formel-stjerne fik sin debut i 2015-sæsonen og har i sin korte karriere kørt 72 løb, hvor han har samlet 148 point i kørernes mesterskab i alt.

Det er ikke gået ubemærket hen hos Formel 1-mastodonten McLaren, der i en pressemeddelelse fortæller, at de har fulgt Sainz i lang tid:

-Vi er utroligt glade for at have Carlos med på holdet som McLaren-kører. Vi har fulgt ham i lang tid nu og sætter ham meget højt blandt den næste generation af unge talenter, der kommer frem gennem rækkerne i Formel 1, siger Zak Brown, der er CEO for McLaren.

Han forklarer videre, at Carlos Sainz trods sin unge alder allerede besidder meget erfaring:

Carlos bringer med ham den perfekte blanding af ungdom og erfaring. Selvom han kun er 23 år, begynder han sin femte sæson i sporten ved os. Det er ingen hemmelighed, at Carlos er en stor beundrer af Fernando, og det er passende, at han træder ind i samme sæde som spanieren med det legendariske navn i motorsporten.

Artiklen fortsætter under billedet..

Sainz har enorm respekt for sin forgænger i McLaren.sædet. Foto: All Over Press

Henrykt Sainz

Den nye McLaren-kører lægger heller ikke skjul på, at skiftet er et skridt op i karrieren for ham. I samme pressemeddelelse fastslår Sainz, at han har været fan af sin kommende arbejdsgiver siden han var lille.

- Jeg er meget glad for endelig at kunne bekræfte, at jeg vil være en McLaren-kører fra 2019-sæsonen. Det er noget, jeg har set frem til i et stykke tid, og jeg er meget begejstret for dette næste kapitel i min karriere, siger han og fortsætter:

- Jeg har været McLaren-fan, så længe jeg kan huske. Det er et stort navn i sporten med en utrolig arv, og listen over chauffører, der har kørt for McLaren gennem årene, er blandt de største helte i Formel 1.

Carlos Sainz havde også et par rosende ord med til sin legendariske landsmand, der har vundet verdensmesterskabet to gange i 00'erne.

- Fernando er selvfølgelig en af ​​dem, så det er særligt specielt, at jeg tager hans plads som en del af den næste generation af spanske racerkørere bag et McLarens hjul, siger Sainz.

