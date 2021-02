Så fik han lige Alonsos plads

Den enes død er den andens brød.

Kynisk, men tit meget rammende i sportens verden.

Nu er Fernando Alonso blot småskadet og slet ikke død, men spanierens cykeluheld er allerede kommet en anden til gode.

Alonsos danske holdkammerat hos Alpine Christian Lundgaard overtog søndag den spanske Formel-1 stjernes testtid forud for sæsonstarten Bahrain om en måneds tid.

Alonso hjælper Lundgaard

Det er danskeren godt tilfreds med efter 100 omgange og knap 600 kilometer på testbanen.

- Stor tak til holdet for at sætte mig tilbage i en hurtig bil. Jeg er nu klar til at rock and roll i denne sæson, siger 19-årige Christian Lundgaard i en video, som holdet har lagt på de sociale medier.

Sidste år imponerede Christian Lundgaard ved Formel-2, hvor han havde flere gode præstationer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fernando Alonso er ikke ligefrem en ung knøs mere. Til juli runder spanieren 40 år. Foto: Mark J. Rebilas/Ritzau Scanpix

Det forventes, at Fernando Alonso er tilbage på holdet snart, efter han var nødt til at få sin kæbe opereret i kølvandet på et cykelstyrt for et par uger siden.

Alonso er netop vendt tilbage til Formel 1 banerne efter to års pause.

Her er Kevins bødler: Legende-søn og slagsbror

F1-stjerne opereret efter ulykke

--------- SPLIT ELEMENT ---------