- Så lyv dog for pokker

VALTTERI BOTTAS kørte denne gang en fornuftig kvalifikation, hvor han var ganske tæt på Lewis Hamilton, men jeg mener fortsat, at han er en færdig mand hos Mercedes.

Hvad der ligger bag, ved man kun internt hos Mercedes, men faktum er, at man valgte at bytte bilerne rundt i Mercedes-lejren, således kører Bottas i Hamiltons bil denne weekend.

Valtteri Bottas kan være en færdig mand hos Mercedes, hvis ikke han leverer søndag, mener Jason Watt. Foto: Ritzau Scanpix

JEG ER RET OVERBEVIST om, at skiftet af bil er sket på baggrund af brokkeri fra Bottas. Jeg kan som racerkører godt forstå ham. Man kan godt komme i en situation, hvor tingene slet ikke spiller, og man tænker 'så dårlig er jeg satme ikke, der må være noget galt med bilen'. Det bliver kun værre, når teamet så fortæller, at begge biler er helt ens.

Da træningerne begyndte, så det faktisk ud til, at der kunne være noget om snakken. Bottas var klart hurtigere end Hamilton, og straks var han mentalt et bedre sted. Når man mentalt er i balance, så er man en hurtigere racerkører. Det er et faktum som i meget anden sport.

MERCEDES ER som team så professionelle, at de sagtens kan analysere alle data til rådighed, og på den måde er de snildt i stand til at se, hvor og hvorfor Bottas har været langsommere. Derfor har skiftet ikke været på baggrund af teamets egen tvivl på bilen, som Bottas sad i.

Hvis man troede på, at chassiset var dårligere end Hamiltons, så havde man jo ikke givet den til englænderen. Hvis teamet troede på, at der kunne være en fejl på Bottas chassis, så havde man bygget en ny bil op til Hamilton og havde givet Bottas englænderens racer.

Måden det blev gjort på nu, er et tydeligt tegn på at teamet siger 'værsgo, her har du Hamiltons bil, og nu sætter han sig i den, du mener, der er noget galt med'.

Lewis Hamilton (tv) tager søndagens løb i Bottas' bil. Foto: Ritzau Scanpix

TILBAGE TIL TRÆNINGERNE. Her så vi Bottas være hurtig og Hamilton i problemer. Jo flere problemer for verdensmesteren, jo hurtigere var Bottas i stand til at køre.

I kvalen gjorde Hamilton det, han er bedst til. Nemlig at grave dybt i sig selv, og han satte Bottas til vægs - dog blot med 0,1 sekund.

Jeg så, at Bottas efterfølgende udtalte, at der ikke var mere tid at hente i bilen, og siger man sådan, så har man allerede tabt. Jeg tager hatten af for hans ærlighed, men det ender med at koste ham jobbet hos Mercedes. Så lyv dog for pokker og sig, at du lavede et par småfejl, og at du sagtens kunne have sluttet to’er foran Hamilton.

VI VED BARE, at hvis Bottas er en smule langsommere end Hamilton i kvalen, så bliver det oftest til en stor forskel i løbet.

Et andet problem for den sympatiske finne er, at han også er for sympatisk med hjelmen på. Han bider ikke nok fra sig i nærkampe, og han forærer tit placeringer væk til bilerne omkring ham. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis Bottas ikke engang kommer på podiet denne søndag. Sergio Perez er super god til at køre langt på sine dæk, og det kan jeg se, Red Bull vil udnytte til at 'snyde' Bottas og Mercedes.

Ender det med to Red Bull på podiet uden Bottas, så tror jeg, at han er løbet tør for undskyldninger. Han fik Hamiltons bil, selvom teamet har fortalt ham, at der intet er galt med hans egen. Hvis Hamilton ydmyger Bottas i søndagens grandprix, så er Bottas for alvor en knækket mand.

Valtteri Bottas er en presset mand. Foto: Nicolas Tucat/Ritzau Scanpix

MERCEDES HAR ikke råd til at sætte point over styr, specielt når det gælder konstruktør-verdensmesterskabet, og de kan derfor ikke have en mentalt knækket mand på holdet.

Derfor ser jeg dette løb være sidste chance for Bottas. Han SKAL levere, ellers må Mercedes have fat i George Russell.

Det eneste, som kan redde Bottas, er faktisk Hamilton. Vi så, hvordan Sebastian Vettel hos Ferrari var godt tilfreds med Kimi Raikkonen som makker. Da de endelig skiftede finnen ud med Charles Leclerc, blev det begyndelsen på enden for den kære Vettel.

Om Hamilton frygter samme scenarie, ved han kun selv, men han har i alle tilfælde en stor stemme i spørgsmålet om Bottas skal være en del af holdet i 2022.

Frankrig - Circuit Paul Ricard

En af de gamle baner som på det seneste er blevet fornyet.

Mange sving og højt dækslid kræver meget af både kører og grej. Altid masser af action især i banens første sektor, hvor der kan overhales indenom og udenom.

Også chikanen midt på langsiden er et sted, hvor mange dueller skal afgøres.

For enden af Mistral-langsiden har vi det hurtigste sving i verden, som tages med speederen i bund, og med næsten 300 km/t trækker der over 5G.