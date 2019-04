Så skete det: Historisk Schumacher-dag

For 12 år og 4 måneder siden trådte Michael Schumacher ud af en Ferrari for sidste gang.

Tirsdag satte Mick Schumacher, søn af Formel 1-legenden, sig for første gang ind i en Ferrari for at teste bilen i Bahrain.

Dermed blev der slået en historisk cirkel rundt om Schumacher-familien på en dag, hvor Bahrain-banen ellers ville være uinteressant for de fleste.

I søndags blev der afviklet Formel 1-grandprix på banen, og løbet blev vundet af Lewis Hamilton fra Mercedes.

Allerede i sidste uge stod det klart, at den 20-årige Mick Schumacher skulle teste for Ferrari samt Alfa Romeo i starten af denne uge.

Mick Schumacher var 14 år, da han i 2013 var ude at stå på ski med sin far, der kom ud for en alvorlig skiulykke.

Michael Schumacher blev ramt af en hjerneskade og er siden ikke blevet set i offentligheden.

Schumacher efter testløbet. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Familien til Michael Schumacher vil ikke tale om legendens tilstand, og det gælder også sønnike.

Dog ville Mick Schumacher forud for testkørslen godt tale om betydningen af at have så berømt en far, der ud over at være far også er et idol.

- Han er en del af mig. Jeg er søn til ham, og det er jeg glad for. Det, han har udrettet i Formel 1, er det bedste nogensinde.

- Det er noget, jeg ser op til, og jeg glad for at have ham som far, siger Mick Schumacher ifølge BBC.

Michael Schumacher nåede at vinde syv verdensmesterskaber i karrieren - heraf fem med Ferrari.

De meritter har betydet en ekstra stor opmærksomhed omkring Mick Schumacher og evnerne bag rattet - noget som få andre kørere er udsat for.

- Jeg har haft tid og mulighed for at vænne mig til det. Jeg har haft en masse mennesker omkring mig, der har hjulpet mig på vej.

- Jeg ville ikke være den person, jeg er i dag, hvis det ikke havde været for min far, siger Mick Schumacher.

