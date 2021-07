Så tæt på overraskelsen: - Undskyld drenge

Tre point scorede George Russell som vikar for Lewis Hamilton i Bahrain sidste år i et imponerende race, hvor kun uheld forhindrede en sejr eller som minimum et podie.

Som Williams-kører har den talentfulde brite stadig sin første top ti-placering til gode, og den var beskæmmende tæt på at komme i Østrig.

Med tre omgange igen måtte han imidlertid give op og lade den hurtigere Fernando Alonso (Alpine) presse ham ned på 11. pladsen.

- Undskyld drenge, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. Han var bare for hurtig, sagde Russell over radioen og fik straks besked på, at der intet var at undskylde for.

Selv et enkelt point vil være stort for Williams-teamet, fordi de vil cementere niendepladsen i konstruktør-VM foran Haas.

Timingen er god for racerkøreren, som i 46 optrædener for Williams har slået sin teamkammerat i samtlige tidtagninger.

Bagefter var den Mercedes-ejede kører også en kende skuffet.

- Jeg sluttede 12’er i Frankrig, 11’er her og skulle måske have scoret point sidste weekend (udgik med et teknisk problem, red.). Så tæt på og alligevel så langt fra, sagde han.

Mercedes-teamchef Toto Wolff skal nemlig snart beslutte, hvorvidt Russell eller Valtteri Bottas skal være teamkammerat med Lewis Hamilton fra næste sæson, efter den syvfoldige verdensmester lige har sat sin autograf på en kontraktforlængelse.

George Russell var tæt på et for ham meget stort resultat, men blev snydt til sidst. Foto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix

Endnu en fremragende kvalifikationen for Russell, som briterne kalder ‘Mr. Saturday’, lagde fundamentet for et godt løb.

Sammen med Mercedes, Red Bull og McLarens Lando Norris var han i stand til at kvalificere sig i top ti på medium, hvilket var mere optimalt i forhold til løbsstrategien end softdækket.

Red Bull-raceren var i særklasse på hjemmebane i Østrig for en uge siden, og lidt blødere Pirelli-dæk til denne weekend ændrede ikke ved det billede.

Max Verstappen stak af i front og konverterede nemt sin pole-position til sin tredje sejr i træk og Red Bulls femte foran et orange hav af hollandske fans på Red Bull Ring.

Lewis Hamilton døjede med skade på Mercedes-raceren og var aldrig en trussel. Teamet byttede sågar rundt på sine kørere, så Valtteri Bottas sluttede toer.

Sergio Pérez blev kørt af i begyndelsen af løbet i kamp om andenpladsen med Lando Norris. Det sendte mexicaneren ned på tiendepladsen, og han sluttede løbet som sekser - inklusiv to tidsstraffe.

Lando Norris rundede podiet af.

Netop tidsstraffe bliver et tema efter løbet, da de blev uddelt med rund hånd i duellerne mellem Lando Norris, Sergio Perez og Charles Leclerc.

Også Kevin Magnussen var i aktion denne weekend, hvor han sammen med makkeren Renger van der Zande blev toer på Watkins Glen - LÆS MERE HER.