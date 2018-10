Sådan har du aldrig set Kevin: Tackler 900 hestes traktor!

For lirens (og Netflix’) skyld prøvede Kevin Magnussen kræfter en sprint car

Formel 1-stjerner har som oftest klausuler i deres kontrakter, som forbyder dem at dyrke actionprægede fritidsaktiviteter. Så da Kevin Magnussen tirsdag eftermiddag i North Carolina satte sig i buret og bag rattet af en 900 hestekræfters sprint car, kunne man forledes til at tro, at det ikke var med arbejdsgiverens velsignelse.

Hvilket ikke kunne være længere fra sandheden.

Teamchef Günther Steiner var selv på plads og organiserede denne lille event, som også havde besøg af Tony Stewart, der udgør anden halvdel af Stewart-Haas Racing.

- Jeg nyder den slags, siger Steiner til Ekstra Bladet.

- For en racerkører er en sprint car en af de sejeste ting at prøve. Kevin er racerkører og vil nyde det. Det er cool.

Foto: Haas F1 Team

Med på sidelinjen var også et kamerahold fra Netflix, som er i gang med at optage en dokumentar om Formel 1-sæsonen. Haas er særligt interessant, fordi deres hovedkvarter sammenlignet med de fleste rivaler ligger uden for Storbritannien.

Kevin Magnussen vidste ikke så meget om den lille event, da Ekstra Bladet talte med ham om det i Texas. Men han var ikke svær at overtale. Involverer fikse ideer kraftfulde motorer, er den danske racerkører som regel klar.

- Jeg blev bare spurgt, om jeg ville køre sådan en. Og så sagde jeg ja! Det er jo en traktor med 900 hestekræfter. På en jordbane. Det skal nok blive underholdende, sagde han.

